Заслуженный тренер России Александр Тарханов, в разных качествах отдавший «армейцам» 14 лет, прокомментировал разгром в центральном матче 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (1:4).

— В страшном сне не мог представить такого счета. Предполагал примерно равную игру, может с небольшим преимуществом «Зенита». Но они после обилия критики вышли с таким настроем, что ничего не позволили ЦСКА. И моментов-то по большому счету у «армейцев» не было, только гол Кругового издали. Вообще не очень понял, почему он начал справа и что вообще за расстановку Игдисамов придумал. Левый защитник должен играть слева, а в первом тайме ему была доверена другая роль. Во втором сделал несколько хороших передач. Но это уже ни на что не влияло.

«Зенит» превзошел абсолютно во всем — и в обороне надежно, и комбинации на загляденье. Особенно бы отметил ту, что привела к последнему голу. Длинная передача, прием Глушенкова, стенка с Соболевым, который ему вернул в ножку. Оба провели матч отменно, Луис Энрике тоже, но больше всех мне понравился Карпукас. И сзади подчищал, и атаки организовывал. Внимательно следил за ним — ни единой ошибки.

А в ЦСКА наоборот был человек, который ошибался раз за разом. Жоао Виктор и первый гол «привез», и при втором недоработал. Вообще слабое звено, если вспомнить еще, что сотворил в Краснодаре. Рядом с тобой два молодых защитника, ты должен быть оплотом обороны, а вытворяешь такое!

Работа Танашева в целом понравилась. У меня старший сын судья — сразу сказал: когда в руку от своего попадает, пенальти не назначается. Единственное, Барриосу не по делу дал «желтую» — там вообще фола не было. А теперь колумбиец пропустит с «Балтикой». Ну, пораньше домой поедет, как это в былые времена любили латиноамериканцы. Сейчас никакого умысла с его стороны, конечно, не было — обоюдное столкновение.

Если «Зенит» продолжит в том же духе, главный претендент на «золото». Могут и на зимний перерыв первыми уйти, ведь у «Динамо» последний матч со «Спартаком», а завтра надо еще пройти Самару.