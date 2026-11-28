Абдалла Сима забил все пять мячей «Ланса» в выездном матче 12-го тура Лиги 1 с «Анже» (5:2). Четыре из них пришлись на 17-минутный отрезок второго тайма.

Абдалла Сима globallookpress.com

Пять мячей за 38 минут

Амин Эль-Уаззани вывел «Анже» вперёд на 20-й минуте, Сима забил ответный перед самым перерывом. На 48-й минуте всё тот же Эль-Уаззани после углового сделал счёт 2:1, но дальше начался бенефис Симы.

Сенегальский нападающий сравнял на 64-й с передачи Сауда Абдельхамида, который отобрал мяч у защитника, а через 6 минут забил победный гол после перехвата Матьё Удоля. Но на этом Сима не остановился: на 76-й минуте он отличился с передачи Флориана Товена, а на 81-й замкнул подачу Флориана Сотока. Так «Ланс» прервал серию из пяти матчей без побед во всех турнирах и впервые выиграл при Дидье Дигаре. Третьего главного тренера за сезон клуб назначил в середине ноября.

Сима в матче с «Анже» x.com

С последнего пента-трика в Лиге 1 прошло более 12 лет

В октябре 2014-го бразилец Карлос Эдуардо забил пять голов за «Ниццу» в гостевой игре с «Генгамом» (7:2). Правда, ему потребовалось на это больше времени, чем нападающему «Ланса» — 52 минуты. Собственно, только эти два футболиста сумели забить пять мячей в одном матче Лиги 1 в XXI веке — подобное не удавалось никому из суперзвёзд, игравших в чемпионате Франции в этом столетии, включая Месси, Мбаппе, Ибрагимовича и Неймара.

Забил два гола за весь прошлый чемпионат

25-летний нападающий сборной Сенегала стал заметен ещё в пражской «Славии»: в сезоне-2020/21 он забил за первую команду 16 мячей в 33 матчах, в том числе 4 в Лиге Европы, где чехи дошли до четвертьфинала. Тогда Evening Standard писал об интересе «Арсенала» и «Вест Хэма», а летом Симу за 8 млн евро купил «Брайтон».

В АПЛ Сима, впрочем, так и не сыграл. «Брайтон» отдавал его в аренду в «Сток Сити», «Анже», «Рейнджерс» и «Брест», за который он успел забить 3 мяча в Лиге чемпионов. В августе 2025-го «Ланс» выкупил Симу за 4,5 млн евро без учёта бонусов: его контракт с клубом действует до лета 2029-го, Transfermarkt оценивает форварда в 5 млн евро.

Сима в составе «Бреста» в сезоне-24/25 globallookpress.com

В первом сезоне за «Ланс» Сима забил 2 мяча в 21 матче Лиги 1. Зато в Кубке Франции он отличился пять раз за шесть игр, в том числе забил последний гол в финале с «Ниццей» (3:1) и помог клубу впервые в своей истории завоевать этот трофей.

В начале октября Сима повредил бедро в сборной и вернулся на поле только неделю назад, в матче с «Тулузой» (1:1). До поездки в Анже у него был один гол в шести играх нынешнего чемпионата. Теперь — шесть в семи.