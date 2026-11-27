Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил травму в домашнем матче 11-го тура Бундеслиги с «Кельном» (1:1).

Джамал Мусиала globallookpress.com

Мусиала вышел на поле на 70-й минуте, а после игры почувствовал дискомфорт. Обследование выявило у него разрыв мышц левого бедра. Ожидается, что Джамал пропустит от четырех до шести недель из-за повреждения.

Эпидемия травм

Матч с «Кельном» стал роковым для «Баварии». По ходу первого тайма повреждения получили Гарри Кейн и Майкл Олисе. Причем повреждение первого оказалось серьезным: у лучшего бомбардира команды был диагностирован разрыв синдесмоза — связок, которые соединяют большеберцовую и малоберцовую кости в нижней части голени.

21 ноября Кейн перенёс операцию на голеностопе, после чего англичанин приступил к программе реабилитации. Ожидается, что он выбыл из строя на три месяца.

Гарри Кейн globallookpress.com

Травма Олисе оказалась менее серьезной, хотя после матча с «Кельном» француз и покинул стадион на костылях. Медицинское обследование выявило у 24-летнего игрока ушиб передней части стопы. на следующий день футболист все еще передвигался на костылях и носил специальный защитный ботинок.

Олисе ежедневно проходит процедуры на базе. В выездном матче общего этапа Лиги чемпионов против «Лилля» в среду, 25 ноября, он участия не принимал. «Бавария» проиграла встречу со счетом 1:2.

Проблемы Мусиалы со здоровьем

Злоключения молодой звезды «Баварии» начались еще летом 2025 года, когда Мусиала серьезно травмировался после столкновения с Джанлуиджи Доннаруммой на клубном чемпионате мира, получив перелом малоберцовой кости и вывих лодыжки. Полузащитник пропустил полгода и очень тяжело восстанавливался после такого повреждения.

В августе 2026 года Мусиала дважды за три дня терял сознание во время товарищеских матчей — против «РБ Лейпциг» (15 августа) и с «Хайденхаймом» (через несколько минут после выхода на замену).

Джамал Мусиала в матче с «Кельном» globallookpress.com

В итоге у него были выявлены кратковременные нарушения сознания — абсансы, связанные с неврологическим расстройством (эпилепсией). Через несколько дней сам полузащитник после углубленного медобследования подтвердил свой диагноз и приступил к медикаментозному контролю и постоянно начал наблюдаться у врачей.

Также в конце сентября игрок получил надрыв мышечной ткани бедра в расположении сборной Германии (на разминке перед матчем Лиги наций с Нидерландами), из-за чего пропустил несколько недель.

Конфликт Мусиалы с «Баварией»

В феврале 2025-го Мусиала продлил контракт с «Баварией» на 5 лет — за несколько месяцев до перелома, полученного на КЧМ. По новому соглашению он стал одним из самых высокооплачиваемых игроков команды — по данным Capology, ему платят почти 23 млн евро в год без учета бонусов, с которыми сумма возрастает до 25-26 млн.

Боссы мюнхенского клуба все активнее выражают недовольство проблемами игрока со здоровьем, опасаются, что он уже не вернется на прежний уровень и рассматривают различные варианты — от продажи Мусиалы, до пересмотра его контракта.

Всего в этом сезоне 23-летний полузащитник сыграл 5 матчей, забил в них 2 мяча и отметился одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро. Во взрослой команде «Баварии» он дебютировал в сезоне-2019/2020, а уже в следующем стал твердым игроком основного состава.