Известный журналист Игорь Рабинер специально для LiveSport.Ru прокомментировал центральную встречу 5-го тура Общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Рома» (2:2) и поделился ощущениями от матча «Сабах» — «Барселона» (1:4), на котором вчера побывал.

— Новая атакующая линия парижан в лице Аклиуша, Меюлю и Феррана уступает прежней, тут спору нет. Два молодых парня, которым еще набираться опыта. Да и Ферран в этом матче был не похож на себя — только с выходом Дембеле сумели добавить впереди. Но там от безысходности, а в «Роме» не знаю, почему лидеры вышли только на замену. Результат, наверное, закономерен и оба пенальти стопроцентные. К Сафонову тоже никаких вопросов — оба мяча не берущиеся.

В Баку Флик произвел большую ротацию, воспользовался такой возможностью. Самый дальний выезд «Барселоны» за всю историю ее участия в Лиге чемпионов. Не удивительно, что тренер при такой загрузке пошел на серьезные перестановки. Не приехал Ямаль, Рафинья провел лишь последние 15 минут, Педри и Ольмо сыграли по тайму. Еще и Родри травмирован, у Кубарси было повреждение. Благо, подбор игроков позволяет безболезненно выходить из таких ситуаций с командами классом ниже. Поставили де Йонга, пусть он и не профильный центральный защитник. Жезус вышел и забил наконец, вся команда радовалась.

Но первый тайм хороший провел «Сабах». При 0:0 имел три явные возможности забить — перекладина, удары в упор… Жаль, что не смогли, хотя бы сюжет получился поярче. Вообще надо отдать должное тренеру Дамбраускасу, который не стал отбиваться любым путем, а играл в футбол. И «Карабах», и «Сабах» пользуются тем, что в Лиге чемпионов два года назад отменили лимит. Поэтому выходит по девять легионеров, а то и все 11. Но разницу в классе никто не отменял и было понятно, чем все закончится.

В Баку все матчи «Сабаха» решили проводить на Олимпийском стадионе с беговыми дорожками и вообще огромным расстоянием между полем и трибунами, по сути, из-за одного матча — с «Барсой». 68-тысячный стадион вчера был заполнен, на игру, помимо азербайджанских болельщиков, приехало множество людей из других стран — в особенности Казахстана, да и россиян было немало, русская речь звучала повсюду.