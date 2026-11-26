Греческий «Олимпиакос» потерпел домашнее поражение от «Милана» (2:4) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

Перед матчем

Под руководством Иманоля Альгуасиля греки более чем успешно выступают в Лиге Европы — победы над «Ягеллонией» (2:1), «Марселем» (1:0) и «Спартой» (1:0), а также выездная ничья с «Ренном» (0:0). При этом меньше них на общем этапе не пропустила ни одна команда. К матчу «Олимпиакос» подошел на фоне ничьей с ПАОКом (1:1) и полбеды над «Ираклис 1908»(6:2). Из-за травм Альгуасиль не может рассчитывать на основного форварда Аюба Эль-Кааби, Сантьяго Эссе и Шикинью.

Иманоль Альгуасиль uefa.com

У «Милана» при Рубене Амориме в Лиге Европы дела идут неважно — за домашним поражением от «Бенфики» (0:2) последовал выездной разгром «Зальцбурга» (4:0), после чего «россонери» были биты «Борнмутом» (0:3) в Англии и проиграли «Ференцварошу» на «Сан-Сиро» — 0:2. Зато в Серии А все стабильно — лишь 1 поражение в 12 турах, а перед выездом в Грецию «Милан» обыграл «Дженоа» (2:1) и «Фрозиноне» (5:1).

Ход матча

Греки владели инициативой до перерыва, но довести дело до создания опасных моментов у них не получалось. Лишь в середине первого тайма Мартинш совершил рывок по центру и затем плотно пробил в правый угол ворот «россонери», Меньян в прыжке отбил мяч на угловой.

А на 32-й минуте «Олимпиакос» повел. Са с углового выполнил хорошую подачу в центр вратарской, Пирола в свою очередь выиграл позиционную борьбу у Диавара и затем головой отлично пробил под перекладину, мяч влетел в ворота от вратаря Майка Меньяна.

«Олимпиакос» — «Милан» uefa.com

«Милан» ответил опасной атакой, Яшари из глубины поля выполнил передачу на ход Сиссе по левой половине поля, Ортега неудачно сыграл на выходе за пределами штрафной площади, но помешал Альфаджо, который уже вставая от линии штрафной площади пробил в ближний угол ворот. Пирола успел вернуться назад и в подкате выбил мяч на угловой уже от линии ворот.

Под занавес тайма провели игроки «Олимпиакоса» хорошую атаку по левой половине поля, которая завершилась передачей в центр штрафной площади на Пиролу. Лоренцо в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Второй тайм начался с быстрого гола «Олимпиакоса». Игроки «Милана» не смогли выйти из-под прессинга и в итоге потеряли мяч на своей половине поля, после перехвата Фройлер сделал качественную передачу на ход по центру к линии штрафной площади на Силву, а Жота грамотно пробил в левый угол ворот и не оставил шансов Меньяну.

«Олимпиакос» — «Милан» uefa.com

Поняв, что нужно переламывать ход матча, Рубен Аморим сделал три замены подряд — на поле появились Юнус Муса, Кристиан Пулишич и Фикайо Томори.

Отыграть один мяч удалось «россонери» на 56-й минуте. Омари Хатчинсон перехватил мяч в центре поля у Бруно, а затем по правой половине поля успешно убежал в атаку. Хатчинсон сделал смещение в центр радиуса штрафной площади и затем низом пробил под левую штангу, Ортега ничего не смог поделать.

Игра стала агрессивнее — арбитр показал три желтых карточки подряд, а на 63-й минуте «Милан» сравнял счет — Омари выступил уже в роли ассистента. Хила развил атаку по правой половине поля и затем сделал передачу во фланг на Хатчинсона. Омари в свою очередь выполнил хорошую подачу к дальней штанге, а Сиссе в падении головой отправил мяч в ближний угол ворот.

«Олимпиакос» — «Милан» uefa.com

Тренеры провели еще одну серию замен, но «Олимпиакосу» это не очень помогло. а на 74-й минуте «Милан» повел. Хатчинсон совершил рывок по правому флангу и от боковой линии штрафной выполнил подачу в центр штрафной площади, где Пулишич остался без опеки и отличным ударом в касание отправил мяч под правую штангу.

«Олимпиакос» попытался перестроить игру заменами и активнее пошел в атаку, нарвавшись в итоге на контрвыпад в компенсированное время. Игроки «Милана» перехватили мяч, Хатчинсон со своей половины поля утащил мяч к центру поля и затем выполнил передачу на ход Пулишичу по левой половине поля, Кристиан разогнал атаку и затем выполнил передачу в центр к линии штрафной площади на Морейру. Диегу продвинулся в центр штрафной и затем уверенно отправил мяч в левый угол ворот.

«Олимпиакос» — «Милан» uefa.com

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Несмотря на неудачно проведенный первый тайм, Рубен Аморим успешно сумел переломить ход матча заменами, в частности вышедший на поле Пулишич и забил, и отдал ассист. Ну а героем матча стал Омари Хатчинсон. который принял участие во всех голах команды.

«Милан» набрал 6 очков и занимает 21-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, «Олимпиакос» с 10 очками — на седьмой строчке.

Результат матча Олимпиакос Пирей 2:4 Милан Милан 1:0 Жота Силва 49' 1:1 Омари Хатчинсон 56' 1:2 Альфаджо Сиссе 63' 1:3 Кристиан Пулишич 71' 1:4 Диегу Морейра 90+5' Олимпиакос: Штефан Ортега, Панайотис Рецос ( Наяир Тикнизян 82' ), Лоренцо Пирола, Бруно Оньемаечи, Маркус Педерсен ( Манолис Салиакас 67' ), Ремо Фройлер, Жота Силва, Желсон Мартинш ( Костас Фортунис 72' ), Армандо Гонсалес ( Роман Яремчук 67' ), Zinedin Smajlovic, Gustavo Filipe Alves de Freitas Azevedo e Sa Милан: Мик Меньян, Первис Эступинан ( Юнус Муса 45' ), Кони де Винтер ( Фикайо Томори 53' ), Марио Хила, Гонсалу Рамуш ( Кристиан Пулишич 45' ), Омари Хатчинсон, Адриен Рабьо, Ардон Яшари, Альфаджо Сиссе ( Christian Comotto 85' ), Диегу Морейра, Sankhoun Diawara ( Филиппо Терраччано 67' ) Жёлтые карточки: Жота Силва 43', Ремо Фройлер 58', Панайотис Рецос 61' — Кони де Винтер 43', Sankhoun Diawara 61'

Статистика матча 5 Удары в створ 6 8 Удары мимо 6 41 Владение мячом 59 6 Угловые удары 1 3 Офсайды 2 13 Фолы 15

Что дальше?

В 6-м туре общего этапа «Олимпиакос» встретится с «Целе». Матч состоится 10 декабря. «Милан» в этот же день проведёт матч с «Сандерлендом».