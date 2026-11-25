Саудовская Про-Лига обсуждает повышение лимита на легионеров с 10 до 14 игроков на клуб к летнему трансферному окну 2027 года. В лиге рассчитывают, что конкуренция с иностранцами поможет поднять уровень мастерства местных футболистов, сообщает The Times.

Олли Уоткинс («Аль-Хиляль») globallookpress.com

Клубы хотят узнать новые правила ещё до открытия зимнего окна. Саудовская федерация уже разослала им анкету о том, как легионеры влияют на развитие местных игроков. По данным Asharq Al-Awsat, среди обсуждаемых вариантов также есть квоты на 16 и 18 иностранцев и даже полная отмена лимита.

Европейским клубам может стать сложнее удерживать игроков и подписывать новичков

По обсуждаемым правилам саудовские команды, которые уже заполнили квоту, смогут заявлять новых легионеров, сохраняя тех, кто уже в составе. А это, в свою очередь, может привести к новой волне покупок в ведущих европейских лигах — об обеспокоенности клубов из Европы из-за возможного усиления конкуренции на трансферном рынке и пишет The Times.

Этим летом с такой конкуренцией уже столкнулась, например, «Рома»: итальянский клуб предлагал «Вест Хэму» 39 млн фунтов за Крисенсио Саммервилла, а «Аль-Хиляль» договорился с англичанами о 55 млн без учёта бонусов — римляне от дальнейшего повышения ставок отказались. В течение летнего окна тот же «Аль-Хиляль» успел подписать ещё двух игроков из АПЛ — Олли Уоткинса и Габриэля Мартинелли.

Саудовская лига уже утвердила более жёсткий потолок расходов

В сезоне-2027/28, к которому обсуждают расширение квоты, саудовская лига снизит потолок расходов на первую команду с 75% до 70% доходов клуба. Лимит привязан к доходам каждой команды, поэтому одинаковая квота на легионеров даст клубам разные возможности, что в целом уже видно уже по последнему окну — на «Аль-Хиляль», «Аль-Кадисию» и «Аль-Ахли» пришлось около 77% всех летних трансферных расходов лиги.