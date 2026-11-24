В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов английский « Манчестер Сити» дома не смог переиграть итальянский «Наполи»— 2:2. Хозяева поля были вообще близки к поражению, но ушли от поражения на 86-й минуте благодаря голу Райана Шерки.

Райан Шерки в атаке и Ноа Ланг globallookpress.com

Перед матчем

«Манчестер Сити» с 9 очками располагается в лидирующей части общего этапа Лиги чемпионов. Подопечные Энцо Марески обыграли в гостях «Порту» (2:0), дома — АЕК (5:1) и в гостях — «РБ Лейпциг» (3:2). Единственное поражение в турнире было от «ПСЖ» (2:4). В 11‑м туре АПЛ «горожане» потеряли дома очки в матче с «Фулхэмом» (1:1), а до этого уступили «Ноттингему» (3:1).

Дела у «Наполи» в главном клубном турнире планеты идут гораздо хуже. У итальянского клуба всего одна победа — над «Будё‑Глимт» (4:3), а также поражения от «Порту» (1:4), «Вильярреала» (1:3) и «Арсенала» (0:1). Перед этой игрой команда Макса Аллегри с большим трудом переиграла в Серии А «Торино» (1:0).

Ход игры

Команда Энцо Марески очень активно начала эту встречу и уже на 3‑й минуте создала голевой момент. Андерсон отлично пробил из‑за штрафной в левый нижний угол — Милинкович‑Савич парировал в прыжке! Холанн первым оказался на мяче после этого, но бить было неудобно, а прострел перехватили защитники. Через 4 минуты Энцо мог забить, но оборона сумела заблокировать удар аргентинца.

Энцо Мареска globallookpress.com

На 9‑й минуте «Наполи» огрызнулся в контратаке. Хёйлунн заработал штрафной на правом фланге. После навеса удар у Мактоминея в борьбе с соперником толком не получился, но Доннарумма был к нему не совсем готов и плохо отбил мяч перед собой. Впрочем, на добивание никто не успел.

Через три минуты «Ман Сити» ответил своим опасным моментом. Буадди навесил с правого фланга в центр штрафной, О’Райли выиграл позиционную борьбу у Политано и пробил головой с нескольких метров — мяч ушёл выше ворот.

После бурного старта игра резко успокоилась и перешла в статус позиционной. На 22‑й минуте Холанн упал в штрафной в борьбе с соперником в момент подачи углового и рассчитывал на 11‑метровый, но судьи на это не отреагировали. Через 7 минут гости снова могли забить: Хёйлунн в быстрой атаке врывается слева в штрафную и резко бьёт с острого угла — Доннарумма всё контролирует!

Эрлинг Холанн globallookpress.com

В конце первого тайма «Ман Сити» создал опасный момент. Аллан навесил с правого фланга, Холанн пробил головой из неудобного положения, и мяч слишком медленно полетел по дуге под перекладину — Милинкович‑Савич спокойно его поймал. Не остались в стороне и неаполитанцы. Бёкема после классного кросса оторвался от соперника и здорово пробил головой — Доннарумма среагировал и в прыжке вытащил мяч, летевший в правый угол!

Хоть после первого тайма на табло и нули, но 45 минут получились довольно весёлыми.

Второй тайм тоже пошел без раскачки, что совсем нехарактерно для команд Макса Аллегри. На 55-й минуте «Наполи» неожиданно вышел вперед. Хёйлунн с левой ноги пробил из под защитника «Манчестер Сити» Гехи из пределов штрафной, Доннарума на него не сумел среагировать и мяч залетел в нижний угол.

Фрагмент матча globallookpress.com

Хозяева ещё больше взвинтили темп и смогли отыграться на 66‑й минуте, когда Буадди принял пас в штрафной гостей от Доку и в касание послал мяч под перекладину ворот гостей. Счёт стал 1:1.

И почти сразу «Наполи» второй раз вышел в матче вперёд. Спинаццола разогнался на правом фланге и сделал отличный кросс на Ланга, который с лёта неотразимо пробил мимо Доннаруммы! 2:1 в пользу итальянского клуба.

«Манчестер Сити» смог уйти от поражения на 86‑й минуте. Ндиайе прошёл по правому флангу и отпасовал к ближнему краю штрафной на Шерки. Тот прошёл вперёд и с достаточно острого угла пробил низом под дальнюю штангу — Милинкович‑Савич был бессилен! 2:2, и хозяева спасают хотя бы очко. После этого опасных моментов на поле не было.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Кризис «Манчестер Сити» становится всё более затяжным. Даже против проблемного «Наполи» команда выглядела ничуть не лучше и должна быть очень довольна очком. Аллегри показал, что его рано списывать: его опыт борьбы против грандов никуда не делся, а ситуацию в раздевалке своего клуба он продолжает контролировать. Отличный матч провёл Хёйлунн, забил Ланг, которого клуб намерен продать зимой. У «Манчестер Сити» снова всплыли проблемы в обороне, и не самым надёжным образом отыграл Доннарумма. Мареска теперь столкнётся с дополнительным давлением со стороны фанатов, но не стоит забывать, что скоро игра с «Арсеналом», которая на данный момент более важна с точки зрения турнирных перспектив. Аллегри после победы в прошлом туре Серии А над «Торино» и ничьей с запахом победы получит заряд уверенности, что ему сейчас очень нужно.

Результат матча Манчестер Сити Манчестер 2:2 Наполи Неаполь 0:1 Расмус Хёйлунн 55' 1:1 Айюб Буадди 67' 1:2 Ноа Ланг 76' 2:2 Райан Шерки 86' Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Йошко Гвардиол, Марк Гехи, Нико О'Райли, Айюб Буадди, Эллиот Андерсон, Энцо Фернандес ( Илиман Ндиайе 63' ), Райан Шерки, Эрлинг Холанн, Матеус Нунес, Allan Elias ( Жереми Доку 55' ) Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Леонардо Спинаццола, Матиас Оливера, Амир Ррахмани, Сэм Бёкема, Ноа Ланг, Скотт МакТоминай, Кевин Де Брёйне, Билли Гилмор, Расмус Хёйлунн ( Андре Франк Замбо Ангисса 75' ), Маттео Политано Жёлтая карточка: Марк Гехи 82' (Манчестер Сити)

Статистика матча 7 Удары в створ 3 5 Удары мимо 5 63 Владение мячом 37 9 Угловые удары 3 0 Офсайды 2 9 Фолы 9

Что дальше?

Следующим соперником «Манчестер Сити» станет «Арсенал» в АПЛ. Игра пройдёт в Лондоне 29 октября. Затем «горожане» вернутся домой и 2 декабря сыграют с «Лидсом», а через три дня отправятся на выезд к «Брентфорду». В Лиге чемпионов 8 декабря состоится игра в гостях с «Барселоной».

29 октября «Наполи» будет гостить у «Сассуоло», а 5 декабря на своём поле сразится с «Лечче». В Лиге чемпионов неаполитанцы дома сыграют с «Брюгге» 8 декабря.