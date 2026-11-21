Руководители мюнхенской «Баварии» считают, что полузащитник Джамал Мусиала не сможет вернуться на свой прежний уровень, когда он был лидером клуба, и рассматривают вариант с его возможной продажей.

Джамал Мусиала globallookpress.com

В «Баварии» больше не верят в талант своего воспитанника

Особенно жестко по ситуации с 23-летним хавбеком высказался член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, считающий, что игрок уже не сможет восстановить былую форму, и если появится вариант с его продажей, то клуб готов его принять. Сам Мусиала заявил, что хочет продолжить выступления в стане чемпиона Германии.

Опыт подобных травм показывает, что ему будет сложно вернуться на прежний уровень. Его высокая зарплата больше не является оправданной. В нынешних условиях никто не захочет его покупать. Обсуждения этого вопроса пока не было, но мы должны думать и о финансовой стороне. Карл-Хайнц Румменигге легенда клуба и один из руководителей «Баварии»

Травма летом прошлого года

Летом 2025 года Мусиала получил тяжёлую травму после столкновения с Джанлуиджи Доннаруммой на клубном чемпионате мира, получив перелом малоберцовой кости и вывих лодыжки. Полузащитник пропустил полгода и очень тяжело восстанавливался после такого повреждения.

В последнем матче с «Кёльном» globallookpress.com

В августе 2026 года Мусиала дважды за три дня терял сознание во время товарищеских матчей — против «РБ Лейпциг» (15 августа) и с «Хайденхаймом» (через несколько минут после выхода на замену). В итоге у него были выявлены кратковременные нарушения сознания — абсансы, связанные с неврологическим расстройством (эпилепсией). Через несколько дней сам полузащитник после углубленного медобследования подтвердил свой диагноз и приступил к медикаментозному контролю и постоянно начал наблюдаться у врачей.

Также в конце сентября игрок получил надрыв мышечной ткани бедра в расположении сборной Германии (на разминке перед матчем Лиги наций с Нидерландами), из-за чего пропустил несколько недель.

Вылечить не получится

Уже в ноябре почетный президент «Баварии» Ули Хенесс сообщил, что болезнь нельзя вылечить полностью, но её можно сдерживать лекарствами. В матче 10-го тура Бундеслиги против «Кёльна» Мусиала появился на поле на 70-й минуте вместо Конрада Лаймера, но провел невзрачный отрезок.

Джамал Мусиала globallookpress.com

Всего в этом сезоне 23-летний полузащитник сыграл 5 матчей, забил в них 2 мяча и отметился одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро, а его контракт действует до 2030 года. Сейчас Мусиала зарабатывает €25–26 млн в год. Во взрослой команде «Баварии» он дебютировал в сезоне-2019/2020, а уже в следующем стал твердым игроком основного состава.