Бывший спортивный директор «Локомотива» Виктор Панченко прокомментировал для LiveSport.Ru назначение Сергея Овчинникова исполняющим обязанности главного тренера «железнодорожников».

— Ждали расторжения контракта с Галактионовым. Поэтому не имели права кого-то принимать на работу на эту должность, пока он не уволился. Не знаю уж, какие были претензии у Михал Михалыча и какие желание у Борис Романыча, что так все затянулось. Но встречи с разными кандидатами за это время состоялись. Не сомневался, что в любом случае будет и.о. на три матча. А по итогам месяца работы — уже глобальное решение. Всем надо было эту позицию донести и немногие захотели идти на такое. В частности, Хохлов. Он с удовольствием бы принял команду, но с определенными гарантиями продления контракта при благоприятном результате. Хотя я бы оставил Галактионова до конца года. Не понимаю, почему всегда сражавшиеся за него игроки, вдруг ушли в спячку. Но решили потушить пожар, поэтому пришли к кардинальным мерам.

Впрочем, думаю, что с «Родиной», «Махачкалой» и Ахматом« набрать 5-6 очков эта команда в состоянии при любом тренере. Но, конечно, хотят 9. Немаловажно, как поддержат болельщики, не отвернутся ли. В любом случае, есть все шансы поправить турнирную ситуацию во встречах с прямыми конкурентами. По подбору игроков команда готова к существенному прорыву. Нельзя за несколько месяцев разучиться играть в футбол. Когда уже было понятно, что придет Сергей Иванович, с игроков спал психологический груз — так всегда бывает в подобных ситуациях.

Положительный процесс, уверен, пошел. Сейчас по состоянию игроков, исходя из собственных предпочтений определит состав. Глобально ничего не изменится — будет полагаться на игроков, которые способны дать результат здесь и сейчас. Знаю Овчинникова давно, забивал ему еще в незапамятные времена. А когда работал агентом, многие мои футболисты играли в его командах. И отзывались очень хорошо, как о психологе и специалисте по тактике.