«Кристал Пэлас» договорился с Томасом Франком о назначении на пост главного тренера, сообщают Sky Sports и Фабрицио Романо. По данным Романо, переговоры начались 9 ноября, а теперь стороны устно согласовали контракт до июня 2029 года и скоро должны уладить формальности. Журналист Бен Джейкобс добавляет, что обсуждение состава штаба тоже близко к завершению и Франк, как ожидается, будет руководить командой уже 21 ноября в выездном матче с «Ковентри».

Томас Франк globallookpress.com

«Пэлас» вернулся к Франку через пять месяцев после назначения Сажа

По данным The Times, лондонцы собеседовали Франка ещё летом, когда искали замену Оливеру Гласнеру, выигравшему с клубом Кубок Англии и Лигу конференций. Но тогда «Пэлас» выбрал Пьера Сажа, который в прошлом сезоне привёл «Ланс» ко второму месту в чемпионате Франции и первому в истории клуба Кубку страны.

За приглашение Сажа «Пэлас» заплатил «Лансу» больше 4 млн фунтов, а досрочное расторжение контракта обойдётся ещё примерно в 6 млн. В итоге француз продержался 16 матчей во всех турнирах: в АПЛ его команда выиграла лишь дважды и идёт на 20-м месте, причём в последних четырёх турах пропустила 12 мячей и забила 1 — с пенальти в добавленное время домашней встречи с «Ливерпулем» (1:3). Через четыре дня после этой игры клуб и объявил об увольнении Сажа.

Франк вывел «Брентфорд» в АПЛ, но в «Тоттенхэме» продержался всего восемь месяцев

Франк почти семь лет руководил «Брентфордом», в 2021-м выиграл с ним стыки Чемпионшипа и вывел в высший дивизион — клуб не играл там с 1947 года. В первом же сезоне в АПЛ «Брентфорд» финишировал 13-м, а год спустя — девятым.

Из «Брентфорда» Франк летом 2025-го перешёл в «Тоттенхэм». При нём «шпоры» мощно выступили на общем этапе Лиги чемпионов, заняв четвёртое место и напрямую попав в 1/8 финала, но в АПЛ провалились и к февралю оказались на 16-й строчке. После восьми матчей чемпионата без побед лондонский клуб уволил датчанина — с тех пор он оставался без работы.

Франк в «Тоттенхэме» globallookpress.com

Франку достанется худшая оборона АПЛ

После десяти туров у «Пэлас» 7 очков и 24 пропущенных мяча — для сравнения, все остальные команды пропустили не больше 20. До спасительной 17-й строчки пока недалеко — два очка, поэтому исправить положение вполне реально.

Правда, для этого Франку придётся как-то решать проблемы в обороне, которые появились ещё до Сажа. Напомним, ещё в январе клуб продал капитана Марка Гехи, а летом лишился ещё двух ключевых игроков обороны — Максанса Лакруа и Даниэля Муньоса. Саж попытался перестроить игру под высокий прессинг, который приносил результат в «Лансе», но в «Пэласе» он фактически не работал — к моменту ухода француза команда была предпоследней в АПЛ по высоким отборам, после которых следовал удар.

Что будет дальше?

Календарь для раскачки у Франка вполне приемлемый: после выезда к «Ковентри» — прямому конкуренту в борьбе за выживание — лондонцы 26 ноября примут «Реал Сосьедад» в Лиге Европы, а 29-го сыграют дома с «Халл Сити» в чемпионате.