По данным издания El Confidencial, валлиец Гарет Бейл вместе с группой саудовских инвесторов рассматривает вариант приобретения контрольной доли в испанском клубе «Севилья».

Футболист Гарет Бейл globallookpress.com

Два претендента

Речь идёт о пакете размером до 85 % акций. К потенциальной сделке подключены два консорциума. Первый связан с саудовской компанией HD Ventures— ею управляют братья Мансур и Хайдер Сайеды. Второй — американский фонд Juggernaut Capital Partners, где именно Бейл выступает в роли консультанта этой структуры.

Стоимость сделки оценивается примерно в 500 млн евро. В эту сумму входят 60 млн евро чистого долга клуба, а также 80 млн евро, которые планируется направить на увеличение уставного капитала.

О клубе

«Севилья» была основана в 1890 году и является одним из самых титулованных клубов Испании. Среди её достижений — семь побед в Лиге Европы (рекордное число для этого турнира), золото чемпионата Испании 1946 года, пять Кубков Испании, а также по одной победе в Суперкубке УЕФА и Суперкубке страны.

Об инвесторе

Сейчас Гарету Бейлу 37 лет. В составе мадридского «Реала» (2013–2022) валлиец пять раз становился победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал чемпионат Испании, а также брал национальные кубки и суперкубки, дважды — Суперкубок УЕФА и четырежды — клубный чемпионат мира.

Гольфист Бэйл globallookpress.com

В январе 2023 года футболист завершил карьеру в американской МЛС и сосредоточился на выступлениях в качестве профессионального гольфиста. Бэйл также выступал за «Саутгемптон» (2006–2007), «Тоттенхэм» (2007–2013, 2020–2021) и «Лос‑Анджелес» (2022). В сентябре 2009 года «Реал» подписал Бейла из «Тоттенхэма» за 100 млн евро, что стало трансферным рекордом мира на тот момент.