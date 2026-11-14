Сборная Грузии потерпела поражение от команды Венгрии в Тбилиси в пятом туре группы В2 Лиги наций со счётом 0:2 и потеряла шансы подняться в дивизион А.

Грузия — Венгрия x.com

Перед матчем

За четыре тура Лиги наций Грузия не забила ни разу и набрала два очка. Команда Рамаза Сванадзе замыкала группу B2, но гипотетически ещё могла побороться за второе место и стыки за выход в Лигу A. Для того чтобы остаться в этой гонке, ей обязательно нужно было побеждать Венгрию, причём делать это без травмированного Хвичи Кварацхелии и дисквалифицированного Георгия Кочорашвили.

Венгрия же, напротив, вернулась в борьбу за первое место после двух побед подряд — над Грузией (1:0) и Украиной (2:1). Перед поездкой в Тбилиси команда Марко Росси отставала от Северной Ирландии на одно очко, а встреча с ней ждала венгров в последнем туре. Венгрия могла гарантировать себе место в топ-2 уже в субботу: для этого ей нужно было обыграть Грузию, а затем дождаться, чтобы Северная Ирландия как минимум сыграла вничью с Украиной.

Ход матча

Грузинская сборная бодро начала встречу, забрала мяч себе и раз за разом подбиралась к воротам венгров, однако ничего опасного создать не могла, а к середине тайма гостям удалось выправить положение и сравняться по владению и ударам. Голевых моментов пришлось ждать очень долго: Грузия мощно включилась в самой концовке — на 42-й минуте Лука Лочошвили забил гол, который был отменён из-за офсайда, а спустя ещё три Георгий Квернадзе не реализовал убойный момент, не попав головой в пустые ворота с близкого расстояния.

После перерыва венгры заметно прибавили и надолго прижали Грузию к её штрафной. На 51-й минуте Виталиш мог выскакивать один на один с Мамардашвили, но на границе штрафной его слегка прихватил Двали — венгр упал и тут же получил жёлтую за симуляцию, хотя вполне мог остаться на ногах и довести дело до удара по воротам.

Первый стопроцентный шанс возник у Венгрии на 64-й минуте после подачи Доминика Собослаи с углового: Орбан выиграл воздух и головой переправлял мяч в дальний угол, который Мамардашвили уже не успевал закрыть — голкипера подстраховал Гагнидзе, вынесший почти с ленточки. Ещё через несколько минут Мамардашвили в красивом прыжке вытащил из верхнего угла мяч, летевший туда по высокой дуге после рикошета от ноги Гогличидзе, а затем Варга головой пробил рядом со штангой.

На 73-й минуте гости всё-таки конвертировали своё давление в гол — точнее, в автогол: Собослаи вновь подал от углового флага, а Лаша Двали неловко сыграл в своей штрафной и в борьбе с Шаллаи срезал мяч плечом в собственные ворота.

После пропущенного гола грузины побежали вперёд и попытались организовать навал, однако на 85-й минуте нарвались на образцовую контратаку сборной Венгрии, которая поставила точку в матче: Собослаи получил мяч в штрафной и покатил на дальнюю штангу, а Варга замкнул в пустые. Уже в добавленное время Мамардашвили спас Грузию от разгрома, вытащив удар Сендреи после выхода один на один.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Сборной Грузии обязательно нужно было брать три очка в последнем домашнем матче в группе, однако хозяев хватило лишь на первый тайм — во втором венгры сыграли с подавляющим преимуществом и забили два закономерных гола.

Грузины с 2 баллами и без забитых мячей остались на последнем месте в группе В2 и окончательно лишились перспектив подняться в дивизион А — более того, уже по итогам пятого тура они могут вылететь в дивизион С, если Украина обыграет на выезде Северную Ирландию. Венгрия же набрала 10 очков и вышла на промежуточную первую строчку в группе: место в топ-2 команда Марко Росси обеспечит себе в этом туре, если Украина не обыграет Северную Ирландию.

Результат матча Грузия Тбилиси 0:2 Венгрия Будапешт 0:1 Барнабаш Варга 85' Грузия: Георгий Мамардашвили, Отар Какабадзе, Саба Гогличидзе, Лаша Двали ( Иракли Егоян 77' ), Лука Лочошвили, Ника Гагнидзе ( Буду Зивзивадзе 77' ), Анзор Меквабишвили, Георгий Цитаишвили ( Зурико Давиташвили 63' ), Георгий Чакветадзе, Георгий Квернадзе ( Георгий Гулиашвили 90' ), Жорж Микаутадзе Венгрия: Жолт Надь ( Aron Csongvai 61' ), Милош Керкез, Марк Чингер, Вилли Орбан, Аттила Ошват ( Toth Rajmund 70' ), Доминик Собослаи, Роланд Шаллаи ( Akos Szendrei 86' ), Андраш Шефер, Милан Виталиш ( Бендегуз Болла 70' ), Барнабаш Варга ( Peto Milan 86' ), B.Toth Жёлтые карточки: Георгий Цитаишвили 60' — Вилли Орбан 18', Милан Виталиш 51'

Статистика матча 1 Удары в створ 6 2 Удары мимо 5 53 Владение мячом 47 8 Угловые удары 6 3 Офсайды 2 10 Фолы 14

Что дальше?

В заключительном туре Лиги наций 17 ноября Грузия сыграет на выезде с Украиной, а Венгрия примет Северную Ирландию.