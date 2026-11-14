Сборная Грузии потерпела поражение от команды Венгрии в Тбилиси в пятом туре группы В2 Лиги наций со счётом 0:2 и потеряла шансы подняться в дивизион А.

Грузия — Венгрия
Грузия — Венгрия x.com

Перед матчем

За четыре тура Лиги наций Грузия не забила ни разу и набрала два очка. Команда Рамаза Сванадзе замыкала группу B2, но гипотетически ещё могла побороться за второе место и стыки за выход в Лигу A. Для того чтобы остаться в этой гонке, ей обязательно нужно было побеждать Венгрию, причём делать это без травмированного Хвичи Кварацхелии и дисквалифицированного Георгия Кочорашвили.

Венгрия же, напротив, вернулась в борьбу за первое место после двух побед подряд — над Грузией (1:0) и Украиной (2:1). Перед поездкой в Тбилиси команда Марко Росси отставала от Северной Ирландии на одно очко, а встреча с ней ждала венгров в последнем туре. Венгрия могла гарантировать себе место в топ-2 уже в субботу: для этого ей нужно было обыграть Грузию, а затем дождаться, чтобы Северная Ирландия как минимум сыграла вничью с Украиной.

Ход матча

Грузинская сборная бодро начала встречу, забрала мяч себе и раз за разом подбиралась к воротам венгров, однако ничего опасного создать не могла, а к середине тайма гостям удалось выправить положение и сравняться по владению и ударам. Голевых моментов пришлось ждать очень долго: Грузия мощно включилась в самой концовке — на 42-й минуте Лука Лочошвили забил гол, который был отменён из-за офсайда, а спустя ещё три Георгий Квернадзе не реализовал убойный момент, не попав головой в пустые ворота с близкого расстояния.

После перерыва венгры заметно прибавили и надолго прижали Грузию к её штрафной. На 51-й минуте Виталиш мог выскакивать один на один с Мамардашвили, но на границе штрафной его слегка прихватил Двали — венгр упал и тут же получил жёлтую за симуляцию, хотя вполне мог остаться на ногах и довести дело до удара по воротам.

Первый стопроцентный шанс возник у Венгрии на 64-й минуте после подачи Доминика Собослаи с углового: Орбан выиграл воздух и головой переправлял мяч в дальний угол, который Мамардашвили уже не успевал закрыть — голкипера подстраховал Гагнидзе, вынесший почти с ленточки. Ещё через несколько минут Мамардашвили в красивом прыжке вытащил из верхнего угла мяч, летевший туда по высокой дуге после рикошета от ноги Гогличидзе, а затем Варга головой пробил рядом со штангой.

На 73-й минуте гости всё-таки конвертировали своё давление в гол — точнее, в автогол: Собослаи вновь подал от углового флага, а Лаша Двали неловко сыграл в своей штрафной и в борьбе с Шаллаи срезал мяч плечом в собственные ворота.

После пропущенного гола грузины побежали вперёд и попытались организовать навал, однако на 85-й минуте нарвались на образцовую контратаку сборной Венгрии, которая поставила точку в матче: Собослаи получил мяч в штрафной и покатил на дальнюю штангу, а Варга замкнул в пустые. Уже в добавленное время Мамардашвили спас Грузию от разгрома, вытащив удар Сендреи после выхода один на один.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Сборной Грузии обязательно нужно было брать три очка в последнем домашнем матче в группе, однако хозяев хватило лишь на первый тайм — во втором венгры сыграли с подавляющим преимуществом и забили два закономерных гола.

Грузины с 2 баллами и без забитых мячей остались на последнем месте в группе В2 и окончательно лишились перспектив подняться в дивизион А — более того, уже по итогам пятого тура они могут вылететь в дивизион С, если Украина обыграет на выезде Северную Ирландию. Венгрия же набрала 10 очков и вышла на промежуточную первую строчку в группе: место в топ-2 команда Марко Росси обеспечит себе в этом туре, если Украина не обыграет Северную Ирландию.

Результат матча

ГрузияТбилисиГрузия0:2ВенгрияВенгрияБудапешт
0:1 Барнабаш Варга 85'
Грузия:  Георгий Мамардашвили,  Отар Какабадзе,  Саба Гогличидзе,  Лаша Двали (Иракли Егоян 77'),  Лука Лочошвили,  Ника Гагнидзе (Буду Зивзивадзе 77'),  Анзор Меквабишвили,  Георгий Цитаишвили (Зурико Давиташвили 63'),  Георгий Чакветадзе,  Георгий Квернадзе (Георгий Гулиашвили 90'),  Жорж Микаутадзе
Венгрия:  Жолт Надь (Aron Csongvai 61'),  Милош Керкез,  Марк Чингер,  Вилли Орбан,  Аттила Ошват (Toth Rajmund 70'),  Доминик Собослаи,  Роланд Шаллаи (Akos Szendrei 86'),  Андраш Шефер,  Милан Виталиш (Бендегуз Болла 70'),  Барнабаш Варга (Peto Milan 86'),  B.Toth
Жёлтые карточки:  Георгий Цитаишвили 60'  —  Вилли Орбан 18',  Милан Виталиш 51'

Что дальше?

В заключительном туре Лиги наций 17 ноября Грузия сыграет на выезде с Украиной, а Венгрия примет Северную Ирландию.