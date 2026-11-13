Сборная Италии одержала домашнюю победу над командой Франции (3:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций в группе 1 лиги А.

Италия — Франция globallookpress.com

Перед матчем

Под руководством Роберто Манчини Италия выглядит очень свежо и постепенно начинает возвращать статус топ‑сборной. После четырёх матчей у «Скуадра Адзурры» в активе 7 очков и второе место в группе 1. Итальянцы стартовали с домашнего поражения от Бельгии (0:2), дважды обыграли Турцию (4:1 и 3:1), а также сыграли вничью в гостях с Францией (1:1).

У Франции в этом отборочном цикле тоже новый главный тренер — легендарный Зинедин Зидан, и перед этим матчем «Трёхцветные» с 10 очками лидировали в турнирной таблице. Франция стартовала с побед над Турцией (1:0) и Бельгией (1:0) в гостях, затем поделила очки с Италией (1:1), а в последнем туре разгромила Бельгию (4:1), при том что до 77-й минуты уступала в счете. В ответной встрече с Италией французы не досчитаются из‑за травмы Килиана Мбаппе.

Ход матча

Команды начали матч на встречных курсах, обмениваясь выпадами, но острее по первым минутам выглядели французы. На 9-й минуте Трюффер идеально вырезал навес на дальнюю штангу ворот Италии, куда набежал его партнёр и сильно пробил головой вниз — Доннарумма идеально сложился и отвёл угрозу.

Италия — Франция globallookpress.com

Но уже минуту спустя вратарь превратился из героев в антигерои. Доннарумма попытался отдать передачу низом через центральную зону, но ее перехватил Олисе. Далее Майкл всё сделал самостоятельно: сначала изящно обыграв Бастони, который был совершенно без скорости, а затем расстреляв ворота, открыв счет.

Очередная результативная ошибка Джанлуиджи — действия Доннаруммы в этом сезоне уже приводили к голам в ворота «Манчестер Сити» — так было, например, в играх с «Лейпцигом», «Астон Виллой», «Ковентри».

Французы попытались запереть хозяев на их половине поля, но итальянцы все чаще стали прорываться в атаку и в середине первого тайма сравняли счет. На левом фланге Камбьоги сумел обыграть Гюсто, за счёт чего вырвался на оперативный простор и сильно низом прострел на ближнюю штангу, откуда Пио Эспозито сумел переправить мяч в ворота.

Италия — Франция globallookpress.com

Игра вновь стала обоюдоострой, а на 35-й минуте лишь каркас домашних ворот спас сборную Италии от второго пропущенного мяча. Олисе низом аккуратно вложил мяч в ногу Баркола, который первым касанием его обработал, а вторым на исполнение укладывал его под дальнюю штангу, но в неё-то и попал.

После перерыва игра продолжалась по тому же сценарию. даже Доннарумма едва не привез второй гол. Вратарь пытался избежать углового и в прыжке сохранил мяч в поле, тем самым продолжив французскую атаку. Мяч был доведён до Шерки, который из-за штрафной пробил в штангу.

На 59-й минуте сборная Италии заработала пенальти — Гюсто снёс Камбьяги в собственной штрафной. Но Себастьяно Эспозито не реализовал 11-метровый удар. Итальянский футболист на силу метил в правый угол, Меньян угадал направление его удара, но Эспозито не попал в створ.

Себастьяно Эспозито globallookpress.com

Сразу после этого Эспозито был заменен, а вышедший вместо него Димарко мгновенно стал автором голевой передачи. На 63-й минуте с левого фланга Федерико едва ли не своим первым касанием в матче сильно покатил в штрафную, откуда Фраттези пушечным ударом расстрелял ворота гостей, выведя Италию вперед.

На 74-й минуте итальянцы снова заработали пенальти — Юпамекано совершил подножку против Вергары. Пио Эспозито отправил мяч в левый нижний угол — Меньян снова угадал направление удара, но мяч не достал.

После третьего пропущенного мяча, Зидан сделал сразу четвертную замену, а через несколько минут выпустил на поле еще и Эдуарду Камавингу, сменив таким образом полсостава. Французы устроили настоящий навал на ворота хозяев, но счет так и не изменился до финального свистка.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Несмотря на то, что итальянцы, силами Доннарумы, стремились подарить сопернику легки голы, без Мбаппе сборная Франции оказалась неспособна одолеть такого серьезного соперника. Главным героем встречи стал оформивший дубль Франческо Пио Эспозито.

После четырёх туров группового этапа сборная Франции набрала 10 очков и занимает второе место в группе 1 Лиги А. Италия заработала также десять очков и располагается на первой строчке.

Результат матча Италия Рим 3:1 Франция Париж 0:1 Майкл Олисе 10' 1:1 Франческо Пио Эспозито 26' 2:1 Давиде Фраттези 63' 3:1 Франческо Пио Эспозито 75' пен. Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Микаель Кайоде, Джорджио Скальвини, Алессандро Бастони, Риккардо Калафьори, Давиде Фраттези ( Исса Думбия 73' ), Сандро Тонали, Николо Барелла ( Самуэле Риччи 90' ), Николо Камбьяги ( Антонио Вергара 62' ), Себастьяно Эспозито ( Федерико Димарко 62' ), Франческо Пио Эспозито ( Джанлука Скамакка 90' ) Франция: Мик Меньян, Адриен Трюффер ( Саэль Кумбеди 77' ), Дайо Упамекано, Жереми Жаке, Мало Гюсто ( Сенни Меюлю 77' ), Дезире Дуэ ( Eli Junior Kroupi 77' ), Майкл Олисе, Адриен Рабьо, Брэдли Баркола ( Анди Диуф 77' ), Райан Шерки ( Эдуардо Камавинга 82' ), Лукаш Да Кунья Жёлтые карточки: Франческо Пио Эспозито 39', Алессандро Бастони 70' — Жереми Жаке 13', Eli Junior Kroupi 90+3'

Статистика матча 4 Удары в створ 5 5 Удары мимо 10 35 Владение мячом 65 4 Угловые удары 3 1 Офсайды 2 9 Фолы 18

Что будет дальше?

В последнем туре группового этапа сборная Франции на своем поле примет команду Турции, а Италия отправится в гости к Бельгии. Оба матча пройдут 15 ноября.