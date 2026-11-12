«Ювентус» продолжает следить за вратарём «Краснодара» и сборной России Станиславом Агкацевым, сообщает Tuttosport. Туринцы подыскивают голкиперов на следующий сезон: летом из клуба могут уйти сразу трое из четырёх. Сам Агкацев в октябре подтвердил, что «Ювентус» уже проявлял к нему интерес в предыдущее трансферное окно.

Станислав Агкацев globallookpress.com

Почему «Ювентусу» нужны вратари

По данным Tuttosport, основным вратарём останется Гульельмо Викарио — его выкуп у «Тоттенхэма» издание считает практически решённым. Арендованный у «Вольфсбурга» Камиль Грабара в сентябре порвал крестообразную связку, и туринцы, по сведениям газеты, не станут выкупать его за 11,5 млн евро. У 37-летнего Нето, которого взяли до конца сезона, и 36-летнего Карло Пинсольо летом истекают контракты.

Впрочем, первый кандидат в пару к Викарио — Лоренцо Палмизани из «Фрозиноне»: его «Ювентус» может купить уже в январе и оставить в его нынешнем клубе до конца сезона. Агкацев также остаётся в списке вместе с Педро Мориско из «Коритибы».

Лоренцо Палмизани globallookpress.com

Агкацев уже подтверждал интерес из Турина и объяснял, почему ему подходит Италия

В недавнем интервью Нобелю Арустамяну Агкацев рассказал, что узнал об интересе «Ювентуса» в отпуске.

«Ну раз я остался в „Краснодаре“, значит, не срослось» Станислав Агкацев

Вратарь признался, что хотел бы попробовать себя за границей и надеется, что варианты появятся зимой или летом. Итальянский чемпионат, по его мнению, подходит ему по стилю игры, а одна из целей — сыграть в Лиге чемпионов.

Агкацев также рассказал о другом топ-клубе Серии А, который искал дублёра для своего основного вратаря — название он не раскрыл, но уточнил, что готов был рассмотреть и такую роль. В августе в прессе также фигурировал «Фенербахче»: СМИ писали о предложении на 10 млн евро, однако сам Агкацев тогда сказал, что предложения от турецкого клуба не было.

Агкацев в сборной России globallookpress.com

Контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2029-го

Агкацев подписал нынешнее соглашение летом 2024 года, оно рассчитано до 15 июня 2029-го. По данным Tuttosport, минувшим летом стоимость вратаря оценивалась в 12–15 млн евро, тогда как «Ювентус» был готов потратить максимум 7–8 млн и рассматривал аренду с правом выкупа.

24-летний Агкацев провёл без замен все 30 туров в каждом из двух предыдущих сезонов РПЛ — в первом из них «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. Сейчас вратарь находится в сборной вместе с другим воспитанником клуба Матвеем Сафоновым. Команда Валерия Карпина сыграет с Узбекистаном 12 ноября и с Венесуэлой 17-го.