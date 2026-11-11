Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о состоянии здоровья травмированного вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. 19‑летний игрок не прибыл вовремя в расположение национальной команды из‑за повреждения колена.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Ямаля ждут к игре с Англией

«Я разговаривал с ним вчера и сегодня. Его состояние улучшается, восстановление идёт хорошо — мы рассчитываем на его возвращение в пятницу. Меня не тревожат сторонние сообщения: моя задача — прояснить ситуацию. К сожалению, нередко появляются доводы, не имеющие ничего общего с реальностью. У Ламина нет никаких привилегий — мы действовали бы точно так же в отношении любого другого игрока.

Особенно болезненно я воспринимаю распространение недостоверной информации, спекуляции и откровенные выдумки. Именно поэтому я делюсь подробностями — это единственный способ донести до людей объективные сведения. Я крайне негативно отношусь к попыткам вводить окружающих в заблуждение», — цитирует де ла Фуэнте авторитетное испанское издание Marca.

Ямаль в игре с «Астон Виллой» globallookpress.com

Завтра, 12 ноября, в 22:45 (мск) Испании предстоит игра на выезде против Чехии в рамках Лиги наций, а через три дня «Красная Фурия» сразится на своём поле против Англии. К этой игре и ожидается возвращение в строй Ямаля. После четырёх туров Испания уверенно лидирует в группе 3, одержав победы во всех матчах.

Где получил травму Ямаль

Как сообщил де ла Фуэнте, проблемы с коленом у вингера появились после игры Лиги чемпионов против «Астон Виллы», в которой каталонский клуб уверенно выиграл со счётом 3:0. Всего в этом сезоне за «Барселону» Ямаль сыграл 15 матчей, забил 13 мячей и сделал 11 голевых передач. В составе сборной Испании он отличился 11 раз в 37 играх. Вингер стал чемпионом Европы 2024 года и чемпионом мира 2026 года.