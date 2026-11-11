В ноябре 2025-го Скотт Мактоминей забил ударом через себя в решающем матче отбора ЧМ-2026 с Данией: сборная Шотландии выиграла 4:2 и впервые с 1998 года вышла на чемпионат мира. А за два дня до первой игры на турнире один из героев той победы перенёс экстренную процедуру на сердце в американской больнице. Об этом сам Мактоминей рассказал на пресс-конференции во время текущего сбора национальной команды.

Скотт Мактоминей globallookpress.com

Вышел в старте через два дня после процедуры

Проблемы с сердечным ритмом у Скотта обнаружились уже после того, как сборная приехала в США. Когда Мактоминей пропустил тренировку накануне старта ЧМ, в команде объяснили его отсутствие проблемами с желудком. Однако, как выяснилось теперь, полузащитнику потребовалось под седацией восстановить ритм сердца электрическим разрядом.

Ты так хорошо подготовился, был в отличной форме, а потом случается такое. И думаешь: “Почему это происходит со мной?” Я был на 100% готов, но, очевидно, сидеть на больничной койке за два дня до первой игры чемпионата мира, готовясь к наркозу, не идеально, не так ли? Скотт Мактоминей

После процедуры врачи разрешили Мактоминею играть: спустя всего два дня в первом матче с Гаити он вышел в стартовом составе и уже на 17-й минуте мог открыть счёт, но попал в штангу ударом из-за штрафной. Чуть позже Джон Макгинн забил единственный мяч в той встрече, а Скотт провёл на поле все 90 минут.

Отыграл весь групповой этап и тяжело переживал вылет

Мактоминей отыграл полностью и оба следующих матча — правда, после победы над Гаити шотландцы уступили Марокко (0:1) и Бразилии (0:3), заняли третье место в группе и вылетели с турнира. Полузащитник «Наполи» завершил мундиаль без результативных действий.

Мактоминей на ЧМ-2026 globallookpress.com

Скотт назвал тот ЧМ «самым большим разочарованием в карьере». По его словам, ещё две-три недели после турнира он прокручивал в голове, что сборная могла сделать больше, и ему понадобилось время, чтобы прийти в себя. При этом сам игрок считает, что к первому матчу был готов на сто процентов, и не стал оправдывать выступление на ЧМ проблемами с сердцем.

В сентябре перенёс операцию, а в октябре снова забивал за «Наполи»

Аритмия снова дала о себе знать в августе, когда Мактоминей вернулся в клуб. В сентябре ему сделали операцию в Манчестере, из-за которой он пропустил первые четыре матча сборной в Лиге наций и четыре игры «Наполи». Сам полузащитник говорит, что операция прошла хорошо и сейчас он чувствует себя гораздо лучше.

В начале октября Мактоминей вернулся в состав «Наполи» и с тех пор забил пять мячей в девяти встречах. В Лиге чемпионов он дважды отличился в матче с «Будё-Глимт» (4:3), в Серии А оформил ещё один дубль против «Ромы» (3:3). Теперь Скотт впервые получил вызов от Себастьена Поконьоли, сменившего Стива Кларка на посту тренера сборной Шотландии.

13 ноября шотландцы примут Северную Македонию, а 16-го сыграют в гостях со Швейцарией.