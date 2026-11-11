Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не сыграет в игре пятого тура Лиги наций против команды Италии из‑за дискомфорта в подколенном сухожилии, пишет главное спортивное издание страны L’Équipe.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Мбаппе надо отдохнуть несколько дней

Игра между сборными Италии и Франции состоится завтра, 12 ноября, в 22:45 (мск) на стадионе «Сан‑Сиро» в Милане.

Сейчас команда Зинедина Зидана, который возглавил «трёхцветных» после окончания ЧМ‑2026, лидирует в группе 1 после четырёх туров с 10 очками. Второй идёт Италия, имеющая на три очка меньше.

Мбаппе получил повреждение в игре с «Валенсией» в последнем туре Примеры globallookpress.com

К заключительному матчу группового турнира против сборной Турции 15 ноября Мбаппе может успеть восстановиться. Всё будет известно после дополнительного медицинского обследования.

Как играет Мбаппе в этом сезоне

27‑летний француз в текущем сезоне провёл за мадридский «Реал» во всех турнирах 16 игр и забил в них 17 голов, также у него три результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе сыграл 107 матчей и забил в них 67 мячей. Вместе с ней завоевал золотые медали на ЧМ‑2018, серебро на ЧМ‑2022, выиграл Лигу наций‑2021 и взял бронзу на этом турнире в 2025 году.