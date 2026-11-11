Знаменитый в прошлом нападающий и заслуженный тренер России Игорь Колыванов оставил должность наставника астраханского «Волгаря» после скандала с болельщиками.

Игорь Колыванов ФК «Волгарь»

Кто такой Колыванов

Нападающий — воспитанник ФШМ и московского «Динамо». В 90-е и 00-е годы считался одним из сильнейших форвардов России. В основном составе бело‑голубых Игорь дебютировал в 1986 году в 18‑летнем возрасте и с ходу стал закрепился в стартовом составе клуба. В составе «Динамо» завоевал серебро чемпионата СССР (1986) и бронзу (1990), а за молодёжную сборную стал чемпионом Евро‑1990.

В 1991 году отправился в итальянскую Серию А, которая тогда считалась сильнейшей на планете, и отыграл там 10 сезонов за «Фоджу» и «Болонью», где и закончил карьеру из‑за серьёзной травмы. Всего за сборные СССР, СНГ и России провёл 59 матчей и забил 15 мячей, в некоторых играх выводил команду с капитанской повязкой.

После окончания футбольной карьеры Колыванову доверили юношескую сборную России (до 17 лет), с которой он сенсационно выиграл чемпионат Европы 2006 года, за что получил звание заслуженного тренера России, а позже возглавил молодёжную сборную. Дальше были работа с «Уфой» (вывел команду в Премьер‑лигу), московским «Торпедо», ереванским «Араратом», ивановским «Текстильщиком», а также астраханским «Волгарем».

Колыванов в период работы в «Торпедо» сайт ФНЛ

Что случилось в «Волгаре»

Сразу после игры 17‑го тура Второй лиги против «Сокола» (0:2) Колыванов услышал нецензурную брань в свой адрес с трибун в связи с плохими результатами клуба в свой адрес, что стало для него последней каплей и после разговора с руководством был расторгнут контракт по обоюдному согласию.

Сейчас, за тур до перерыва в чемпионате астраханский клуб располагается на 9‑м месте в таблице Второй лиги «Золото» из 10 команд с 15 очками. Колыванов возглавил «Волгарь» в мае 2026 года и помог сохранить команде место в группе «Золото» по итогам второго этапа сезона 2025/26.

«Главный тренер "Волгаря" Игорь Колыванов покидает свой пост. Соглашение между специалистом и нашим клубом расторгнуто по соглашению сторон. Игорь Владимирович возглавил "Волгарь" в мае 2026 года и помог сохранить команде место в группе "Золото" по итогам второго этапа сезона-2025/2026. В текущем первенстве за 17 проведённых матчей "Волгарь" набрал 15 очков и за тур до окончания первого этапа потерял шансы остаться в группе "Золото".

Мы благодарим Игоря Владимировича за совместную работу и проявленный профессионализм, желаем успеха в дальнейшей карьере. Исполнять обязанности главного тренера в матче с кировским "Динамо" будет Наиль Магжанов», — сказано в сообщении пресс-службы клуба, опубликованном в телеграм-канале.