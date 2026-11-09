Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс высказался о состоянии здоровья Джамала Мусиалы. По его словам, заболевание игрока поддаётся контролю при помощи медикаментов, но сможет ли Мусиала играть в футбол на прежнем уровне — большой вопрос, ответа на который в клубе пока нет.

Джамал Мусиала globallookpress.com

«У него болезнь, которую нельзя просто вылечить, но можно в определённой степени контролировать лекарствами. Но вот удастся ли ему когда-либо вернуться на тот уровень игры, который он демонстрировал раньше…», — сказал Хёнесс в интервью BR24.

Клуб не собирается отказываться от игрока

Вопрос Хёнессу касался того, как совместить поддержку футболиста с финансовыми интересами «Баварии». Мусиала — один из самых высокооплачиваемых игроков команды: в феврале 2025 года он продлил контракт до лета 2030-го.

Хёнесс признал, что клуб оказался в сложном положении, но подчеркнул ответственность перед футболистом: об изменении или тем более расторжении контракта речи не идёт.

Ули Хёнесс globallookpress.com

«Только представьте, если бы сейчас "Бавария" решила поставить под сомнение его контракт и заявила: "То, что он способен показывать теперь, уже не соответствует тому, что было предусмотрено соглашением"», — отметил президент.

К слову, проблемы со здоровьем уже отразились и на стоимости футболиста. В октябре Transfermarkt снизил свою оценку Мусиалы со 100 до 80 млн евро — это крупнейшее падение при том обновлении Бундеслиги. Эксперт портала Тобиас Крёгер объяснил снижение как раз проблемами со здоровьем и нестабильностью выступлений, отметив, что отдельными матчами Джамал по-прежнему показывает свой исключительный талант.

Дважды падал на поле за четыре дня

О заболевании Мусиала публично рассказал в августе после двух эпизодов в товарищеских матчах — против «Лейпцига» и «Хайденхайма». В обоих случаях он внезапно опускался на газон без столкновения с соперником и нуждался в помощи врачей.

Футболист объяснил, что у него диагностированы абсансы — кратковременные нарушения сознания, связанные с неврологической дисфункцией.

«Эти эпизоды выглядят пугающе, но сейчас они часть моей повседневной жизни», — писал Джамал в соцсетях. Он сообщал, что проходит лечение, сохраняет оптимизм и получает поддержку клуба.

Тогда Венсан Компани объяснял участившиеся эпизоды сменой лечения. Спортивный директор Макс Эберль уточнял, что в «Баварии» знали о состоянии Мусиалы ещё в прошлом сезоне.

Уже тренируется после мышечной травмы

Нынешнее отсутствие Мусиалы связано с повреждением мышцы бедра, полученным в сборной Германии в конце сентября. На прошлой неделе он возобновил занятия с командой. В этом сезоне Джамал сыграл всего четыре официальных матча, в которых забил два мяча.

Мусиала не играет с 18 сентября globallookpress.com

Во время паузы на сборные Мусиала продолжит набирать форму — его возвращение особенно важно после травм Сержа Гнабри и Исмаэля Сайбари: первый выбыл ориентировочно до Рождества, второй — на три-четыре месяца. Ближайший матч «Бавария» проведёт 20 ноября дома с «Кёльном».