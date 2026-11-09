Новым главным тренером французского «Лиона» стал испанский специалист Карлос Висенс, сообщает официальный сайт «ткачей». Он сменил на этом посту Паулу Фонсеку, который возглавил португальский «Спортинг».

Карлос Висенс ФК «Лион»

Был помощником Гвардиолы в «Ман Сити»

Висенс завершил игровую карьеру в 27‑летнем возрасте из‑за хронических травм, выступая за испанские команды низших лиг и студенческие американские клубы. В 2017 году его пригласили в качестве тренера в академию «Манчестер Сити», где позже он возглавил «Манчестер Сити» U18 и привёл его к победе в Молодёжном кубке Англии в сезоне 2020/21.

Карлос Висенс globallookpress.com

Талантливого соотечественника после этого успеха приметил главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола и пригласил в качестве одного из ассистентов. В основном Висенс в команде отвечал за отработку стандартных положений и помог клубу в период с 2021 по 2025 год выиграть Лигу чемпионов УЕФА и дважды стать чемпионом АПЛ.

Первый опыт самостоятельной работы

Летом 2025 года Висенс ушёл в самостоятельное плавание, возглавив португальскую «Брагу». В первый же сезон команда добралась до финала Кубка португальской лиги и полуфинала Лиги Европы. На перспективного тренера обратили внимание более статусные клубы и поставили его в шорт‑лист, но из‑за плохого старта в текущем сезоне Висенс решил подать в отставку 20 октября.

В итоге его пригласил «Лион», где внезапно покинул свой пост Паула Фонсека, решивший возглавить клуб своей мечты — «Спортинг». Руководство «ткачей» заключило контракт с Висенсом до лета 2028 года.

«Руководство выбрало Карлоса Висенса, чей подход к игре, требовательность и внимание к развитию футболистов полностью соответствуют выбранному клубом направлению», — говорится в заявлении «Лиона».

Паулу Фонсека globallookpress.com

Висенсу досталась боеспособная команда

После десяти туров «Лион» с 17 очками занимает пятое место в таблице чемпионата Франции. В последней игре случилось поражение в гостях от «Бреста» со счётом 0:2, но там командой уже не руководил Фонсека.

До этого «ткачи» на своём поле сыграли вничью с «Реал Сосьедад» (1:1) в Лиге Европы. В этом турнире после четырёх туров с 7 очками французский клуб располагается на 13‑м месте. После паузы на матчи сборных «Лион» проведёт игру 11‑го тура Лиги 1 в гостях против «Лилля». Это будет дебют Карлоса Висенса.