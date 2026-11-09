Новым главным тренером французского «Лиона» стал испанский специалист Карлос Висенс, сообщает официальный сайт «ткачей». Он сменил на этом посту Паулу Фонсеку, который возглавил португальский «Спортинг».
Был помощником Гвардиолы в «Ман Сити»
Висенс завершил игровую карьеру в 27‑летнем возрасте из‑за хронических травм, выступая за испанские команды низших лиг и студенческие американские клубы. В 2017 году его пригласили в качестве тренера в академию «Манчестер Сити», где позже он возглавил «Манчестер Сити» U18 и привёл его к победе в Молодёжном кубке Англии в сезоне 2020/21.
Талантливого соотечественника после этого успеха приметил главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола и пригласил в качестве одного из ассистентов. В основном Висенс в команде отвечал за отработку стандартных положений и помог клубу в период с 2021 по 2025 год выиграть Лигу чемпионов УЕФА и дважды стать чемпионом АПЛ.
Первый опыт самостоятельной работы
Летом 2025 года Висенс ушёл в самостоятельное плавание, возглавив португальскую «Брагу». В первый же сезон команда добралась до финала Кубка португальской лиги и полуфинала Лиги Европы. На перспективного тренера обратили внимание более статусные клубы и поставили его в шорт‑лист, но из‑за плохого старта в текущем сезоне Висенс решил подать в отставку 20 октября.
В итоге его пригласил «Лион», где внезапно покинул свой пост Паула Фонсека, решивший возглавить клуб своей мечты — «Спортинг». Руководство «ткачей» заключило контракт с Висенсом до лета 2028 года.
«Руководство выбрало Карлоса Висенса, чей подход к игре, требовательность и внимание к развитию футболистов полностью соответствуют выбранному клубом направлению», — говорится в заявлении «Лиона».
Висенсу досталась боеспособная команда
После десяти туров «Лион» с 17 очками занимает пятое место в таблице чемпионата Франции. В последней игре случилось поражение в гостях от «Бреста» со счётом 0:2, но там командой уже не руководил Фонсека.
До этого «ткачи» на своём поле сыграли вничью с «Реал Сосьедад» (1:1) в Лиге Европы. В этом турнире после четырёх туров с 7 очками французский клуб располагается на 13‑м месте. После паузы на матчи сборных «Лион» проведёт игру 11‑го тура Лиги 1 в гостях против «Лилля». Это будет дебют Карлоса Висенса.