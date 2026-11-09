Мадридский «Атлетико» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» (1:2) в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.

Фермин Лопес
Фермин Лопес globallookpress.com

Перед матчем

«Атлетико» подходил к матчу с каталонцами после домашнего поражения от «Баварии» (0:2) в Лиге чемпионов, но в Ла Лиге дела «матрасников» идут отлично — они выиграли последние 7 матчей. включая дерби с «Реалом». Победа в этом матче вывела бы их в лидеры чемпионата.

«Барселона» же, после обидных поражения от ПСЖ в Лиге чемпионов и от «Реала» в Эль-Класико, одержала победы над «Алавесом» (6:1) и «Астон Виллой» (3:0) и начинала тур в статусе единоличного лидера, который и намеревалась вернуть после матча в Мадриде.

Ход матча

Команды с первых же минут ринулись в атаку, обмениваясь острыми выпадами. На 6-й минуте Коке шикарным забросом со своей половины отправил Альвареса от центрального круга на рандеву с голкипером «Барсы», Хулиан не стал бить, начал обыгрывать Гарсию, в падении смог зацепить мяч Жоан, это сбило аргентинца с шага, и момент оказался упущен.

А следом в течение двух минут команды обменялись попаданиями в перекладину. Сперва после углового «матрасников» и удара головой Пубиля мяч попал в каркас ворот каталонцев, а в ответ уже Педри мощным выстрелом из пределов штрафной сотряс перекладину.

«Атлетико» — «Барселона»
«Атлетико» — «Барселона» x.com

Гола долго ждать не пришлось — «Атлетико» убежал в быструю атаку, с правого фланга прошёл перевод налево Альваресу, Хулиан ворвался в штрафную и выполнил сильный прострел во вратарскую, где всех опередил Симеоне и в касание переправил мяч в сетку ворот «Барсы».

После забитого мяча «Атлетико» не стал сбавлять темп и в середине первого тaйма мог удвоить преимущество. Сначала Хулиан Альварес от лиевой опасно простреливал на дальнюю штангу во вратарскую, а там на этот раз оказалось некому замкнуть. А затем накоротке разыграли угловой мадридцы, после чего Альварес выполнил классную подачу в центр к линии вратарской, откуда Ганцко головой переправлял в дальний угол, но мяч на какие-то сантиметры разминулся со створом.

Спустя пять минут по ходу быстрой атаки хозяев мяч был доставлен налево в штрафную «Барсы» Альваресу. Из-под защитника неприятный удар низом нанёс Хулиан, едва не пропустил под собой Жоан Гарсия, но вовремя перегруппировался и накрыл мяч.

Во второй половине тайма инициатива постепенно начала переходить к «Барсе», а перед перерывом каталонцы смогли отыграться. Все начало с опасного стандарта, заработанного на Ямале. И хотя со штафного ничего выжать не удалось, но атака вторым темпом принесла плоды. Педри из-под давления нескольких соперников смог отдать на радиус Лопесу, он в касание продлевал налево в штрафную Берналю, но мяч рикошетом от Пубиля вернулся Фермину, который мгновенно сориентировался и нанёс точнейший удар под дальнюю стойку.

Фермин Лопес
Фермин Лопес x.com

Во втором тайме «Барса» заметно прибавила — на первой же минуте Ямаль сразу нанес опасный удар с подступов к радиусу из-под Гримальдо — мяч пролетел совсем близко от правой штанги. Каталонцы продолжали атаковать, вынуждая «Атлетико» огрызаться контратаками.

На 55-й минуте прошёл заброс за спины защитникам гостей на ход Альваресу, но не стал Хулиан сближаться с Гарсией, а попытался исполнить парашютик ему за шиворот, но направил мяч слишком сильно над перекладиной. На 62-й минуте «АТлетико» имел еще один неплохой шанс. Альварес подавал с левого края в центр штрафной, там неожиданно мимо мяча махнул защитник гостей, в итоге он оказался у правого угла вратарской у Баэны, набрасывал Алекс на Сёрлота, но Александр проиграл верховую борьбу Кубарси.

И тут же «Барса» наказала хозяев за неиспользованные шансы. На 66-й минуте с правого полуфланга Ямаль вырезал шикарный проникающий пас на ближнюю половину штрафной, где Ганцко проспал рывок Фермина, забежавшего за спину Давиду и с угла вратарской в касание точно пробившего под левую стойку.

Фермин Лопес
Фермин Лопес x.com

Оба тренера начали лихорадочно делать замены, но концовку встречи более продуктивно провели каталонцы, которые могли увеличить преимущество на 83-й минуте. Резко на левом фланге взорвались каталонцы, в лицевую на скорости проскочил Гордон и опасно прострелил во вратарскую, куда набегал Ямаль, но не смог переправить мяч в сетку. Счет так и остался 2:1 в пользу «Барсы.»

Итог

«Атлетико» агрессивнее и острее начал встречу и имел массу моментов в первом тайме, но подвела реализация, за что они и поплатились. «Гол в раздевалку» всегда оказывает сильное психологическое воздействие на обе команды, не стал исключением и этот матч. «Барса» заметно прибавило, а вот «матрасники» сдулись.

По итогам 12 сыгранных туров «Атлетико» имеет в активе 28 очков и располагается на третьей позиции в таблице Ла Лиги. Единоличным лидером чемпионата вновь стала «Барселона», набравшая 33 очка. На втором месте находится «Реал» с 30 очками.

Результат матча

АтлетикоМадридАтлетико1:2БарселонаБарселонаБарселона
1:0 Джулиано Симеоне 10' 1:1 Фермин Лопес 45' 1:2 Фермин Лопес 66'
Атлетико:  Ян Облак,  Марк Пубиль,  Давид Ганцко,  Алехандро Гримальдо,  Маркос Льоренте,  Пабло Барриос (Джонатан Дэвид 78'),  Коке (Джонни Кардозо 72'),  Алекс Баэна (Мортен Юльманн 72'),  Джулиано Симеоне,  Хулиан Альварес,  Ли Кан Ин (Александр Сёрлот 60')
Барселона:  Жоан Гарсия,  Жоау Канселу (Андреас Кристенсен 60'),  Жерар Мартин,  Пау Кубарси,  Фермин Лопес (Эрик Гарсия 74'),  Марк Берналь (Гави 74'),  Рафаэл Диас,  Энтони Гордон (Карим Адейеми 86'),  Ламин Ямаль,  Педри,  Brian Farinas (Френки де Йонг 46')
Жёлтые карточки:  Алекс Баэна 43',  Маркос Льоренте 87',  Марк Пубиль 88'  —  Марк Берналь 74'

Что будет дальше?

В 13-м туре чемпионата Испании мадридцы 22 ноября отправятся в гости к «Хетафе». Каталонцы в тот же день примут на своём поле «Вильярреал».