Мадридский «Атлетико» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» (1:2) в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.

Фермин Лопес globallookpress.com

Перед матчем

«Атлетико» подходил к матчу с каталонцами после домашнего поражения от «Баварии» (0:2) в Лиге чемпионов, но в Ла Лиге дела «матрасников» идут отлично — они выиграли последние 7 матчей. включая дерби с «Реалом». Победа в этом матче вывела бы их в лидеры чемпионата.

«Барселона» же, после обидных поражения от ПСЖ в Лиге чемпионов и от «Реала» в Эль-Класико, одержала победы над «Алавесом» (6:1) и «Астон Виллой» (3:0) и начинала тур в статусе единоличного лидера, который и намеревалась вернуть после матча в Мадриде.

Ход матча

Команды с первых же минут ринулись в атаку, обмениваясь острыми выпадами. На 6-й минуте Коке шикарным забросом со своей половины отправил Альвареса от центрального круга на рандеву с голкипером «Барсы», Хулиан не стал бить, начал обыгрывать Гарсию, в падении смог зацепить мяч Жоан, это сбило аргентинца с шага, и момент оказался упущен.

А следом в течение двух минут команды обменялись попаданиями в перекладину. Сперва после углового «матрасников» и удара головой Пубиля мяч попал в каркас ворот каталонцев, а в ответ уже Педри мощным выстрелом из пределов штрафной сотряс перекладину.

«Атлетико» — «Барселона» x.com

Гола долго ждать не пришлось — «Атлетико» убежал в быструю атаку, с правого фланга прошёл перевод налево Альваресу, Хулиан ворвался в штрафную и выполнил сильный прострел во вратарскую, где всех опередил Симеоне и в касание переправил мяч в сетку ворот «Барсы».

После забитого мяча «Атлетико» не стал сбавлять темп и в середине первого тaйма мог удвоить преимущество. Сначала Хулиан Альварес от лиевой опасно простреливал на дальнюю штангу во вратарскую, а там на этот раз оказалось некому замкнуть. А затем накоротке разыграли угловой мадридцы, после чего Альварес выполнил классную подачу в центр к линии вратарской, откуда Ганцко головой переправлял в дальний угол, но мяч на какие-то сантиметры разминулся со створом.

Спустя пять минут по ходу быстрой атаки хозяев мяч был доставлен налево в штрафную «Барсы» Альваресу. Из-под защитника неприятный удар низом нанёс Хулиан, едва не пропустил под собой Жоан Гарсия, но вовремя перегруппировался и накрыл мяч.

Во второй половине тайма инициатива постепенно начала переходить к «Барсе», а перед перерывом каталонцы смогли отыграться. Все начало с опасного стандарта, заработанного на Ямале. И хотя со штафного ничего выжать не удалось, но атака вторым темпом принесла плоды. Педри из-под давления нескольких соперников смог отдать на радиус Лопесу, он в касание продлевал налево в штрафную Берналю, но мяч рикошетом от Пубиля вернулся Фермину, который мгновенно сориентировался и нанёс точнейший удар под дальнюю стойку.

Фермин Лопес x.com

Во втором тайме «Барса» заметно прибавила — на первой же минуте Ямаль сразу нанес опасный удар с подступов к радиусу из-под Гримальдо — мяч пролетел совсем близко от правой штанги. Каталонцы продолжали атаковать, вынуждая «Атлетико» огрызаться контратаками.

На 55-й минуте прошёл заброс за спины защитникам гостей на ход Альваресу, но не стал Хулиан сближаться с Гарсией, а попытался исполнить парашютик ему за шиворот, но направил мяч слишком сильно над перекладиной. На 62-й минуте «АТлетико» имел еще один неплохой шанс. Альварес подавал с левого края в центр штрафной, там неожиданно мимо мяча махнул защитник гостей, в итоге он оказался у правого угла вратарской у Баэны, набрасывал Алекс на Сёрлота, но Александр проиграл верховую борьбу Кубарси.

И тут же «Барса» наказала хозяев за неиспользованные шансы. На 66-й минуте с правого полуфланга Ямаль вырезал шикарный проникающий пас на ближнюю половину штрафной, где Ганцко проспал рывок Фермина, забежавшего за спину Давиду и с угла вратарской в касание точно пробившего под левую стойку.

Фермин Лопес x.com

Оба тренера начали лихорадочно делать замены, но концовку встречи более продуктивно провели каталонцы, которые могли увеличить преимущество на 83-й минуте. Резко на левом фланге взорвались каталонцы, в лицевую на скорости проскочил Гордон и опасно прострелил во вратарскую, куда набегал Ямаль, но не смог переправить мяч в сетку. Счет так и остался 2:1 в пользу «Барсы.»

Итог

«Атлетико» агрессивнее и острее начал встречу и имел массу моментов в первом тайме, но подвела реализация, за что они и поплатились. «Гол в раздевалку» всегда оказывает сильное психологическое воздействие на обе команды, не стал исключением и этот матч. «Барса» заметно прибавило, а вот «матрасники» сдулись.

По итогам 12 сыгранных туров «Атлетико» имеет в активе 28 очков и располагается на третьей позиции в таблице Ла Лиги. Единоличным лидером чемпионата вновь стала «Барселона», набравшая 33 очка. На втором месте находится «Реал» с 30 очками.

Результат матча Атлетико Мадрид 1:2 Барселона Барселона 1:0 Джулиано Симеоне 10' 1:1 Фермин Лопес 45' 1:2 Фермин Лопес 66' Атлетико: Ян Облак, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Алехандро Гримальдо, Маркос Льоренте, Пабло Барриос ( Джонатан Дэвид 78' ), Коке ( Джонни Кардозо 72' ), Алекс Баэна ( Мортен Юльманн 72' ), Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес, Ли Кан Ин ( Александр Сёрлот 60' ) Барселона: Жоан Гарсия, Жоау Канселу ( Андреас Кристенсен 60' ), Жерар Мартин, Пау Кубарси, Фермин Лопес ( Эрик Гарсия 74' ), Марк Берналь ( Гави 74' ), Рафаэл Диас, Энтони Гордон ( Карим Адейеми 86' ), Ламин Ямаль, Педри, Brian Farinas ( Френки де Йонг 46' ) Жёлтые карточки: Алекс Баэна 43', Маркос Льоренте 87', Марк Пубиль 88' — Марк Берналь 74'

Статистика матча 4 Удары в створ 4 4 Удары мимо 10 37 Владение мячом 63 4 Угловые удары 2 5 Офсайды 1 14 Фолы 14

Что будет дальше?

В 13-м туре чемпионата Испании мадридцы 22 ноября отправятся в гости к «Хетафе». Каталонцы в тот же день примут на своём поле «Вильярреал».