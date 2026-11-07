Экс-тренер «Акрона» Заур Тедеев специально для LiveSport.Ru прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА (4:2) в матче 14-го тура чемпионата России и очередной гол Алексея Батракова в Турции.

— Мусаев очень хорошо разобрался, что надо делать при полном преимуществе ЦСКА в первом тайме. Он отдал пространство, и сыграл на контратаках. Конечно, помог второй гол перед перерывом, но даже без него «Краснодар» бы эту игру не отпустил. Просто невероятный матч провел Батчи, это лучший крайний нападающий РПЛ на сегодня. Без Оласы и Черникова спокойно справились. Воробьев провел лучшую игру за все время. Это тоже большую роль сыграло.

ЦСКА показал хороший футбол в целом. Но Обляков и Кисляк не сыграли в свою силу. Наверное, выход Алвеша с первых минут был ошибкой. Но я не склонен осуждать Игдисамова — он ищет, выбирает. Через это все проходят. Плохой матч был с «Динамо», потом хороший со «Спартаком», в Оренбурге слабо. Но ему доверяют, найдет состав. Сейчас пауза для них хороший момент.

«Краснодар», в отличие от ЦСКА, будет претендовать на первое место. Там очень серьезный настрой. «Динамо» тяжелейшую игру вырвало. И тоже будет претендовать. Отличный матч провел Глебов. Ну, и Тюкавин просто красавец. «Зенит» завтра скорее всего обыграет «Ростов» и вернется на первое место. Но вижу, что эти три команды будут идти очко в очко.

Почти уверен, что Кисляк уедет зимой. Для него Батраков пример, куда надо двигаться. Сегодня посмотрел его очередной гол. Просто нечто фантастическое. Не знаю, кто там на него влияет в хорошем смысле. Парень зрелый по всем показателям.