Валерий Карпин определил окончательный состав сборной России на ноябрьские товарищеские матчи против Узбекистана и Венесуэлы. В опубликованный РФС список вошли 28 футболистов.

Валерий Карпин globallookpress.com

Среди них нет ни Александра Соболева, ни Максима Глушенкова: оба забили по 10 голов и возглавляют гонку бомбардиров РПЛ. Соболев не попал в итоговый список, а Глушенкова не было и в расширенном: его невызов Карпин ранее объяснил отношением футболиста к сборной, заявив, что дело «не в его каких-то недоработках, а в нежелании играть за национальную команду».

Соболев и Захарян пропустят сбор по состоянию здоровья

Карпин сообщил, что решение по Соболеву приняли после консультации с медицинским штабом.

«Мы переговорили с медицинским штабом, и по состоянию здоровья не включили Соболева в итоговый состав на предстоящий сбор», — приводит слова тренера сайт РФС.

По той же причине не вызван Арсен Захарян. Штаб ждал его восстановления до последнего, однако полузащитник не попал даже в заявку «Реала Сосьедад» на вчерашний матч Лиги Европы.

В сборную спустя год вернулся Данил Глебов. Шанс дебютировать получат ростовчане Андрей Лангович и Алексей Миронов, ещё не игравшие за национальную команду. Все звёздные легионеры — Алексей Батраков, Матвей Сафонов, Александр Головин и Алексей Миранчук — также на месте.

Сборная России globallookpress.com

Кто вошёл в состав

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Матвей Сафонов («ПСЖ»), Максим Бориско (ЦСКА).

Защитники: Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба — «Локомотив»), Андрей Лангович, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания («Краснодар»), Турпал-Али Ибишев («Ахмат»), Максим Осипенко («Динамо»).

Полузащитники: Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба — «Спартак»), Данил Глебов («Динамо»), Артём Карпукас («Зенит»), Алексей Миронов («Ростов»), Алексей Батраков («Галатасарай»).

Нападающие: Кирилл Глебов (ЦСКА), Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (оба — «Динамо»), Николай Комличенко («Локомотив»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»).

Сборная сыграет в Ташкенте и Краснодаре

12 ноября Россия встретится с Узбекистаном на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Начало — в 18:00 МСК.

1.96 Россия обыграет Узбекистан Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Глушенкова не было и в предварительном списке, а Соболев не вошёл в окончательный из-за проблем со здоровьем принесёт прибыль 960₽, общая выплата — 1960₽

17 ноября команда Карпина примет Венесуэлу в Краснодаре — в 19:00 МСК.

1.73 Россия обыграет Венесуэлу Ставка на матч #2 Поставить →