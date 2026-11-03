Валерий Карпин подтвердил, что Максим Глушенков не примет участия в ноябрьских матчах сборной России. Главный тренер связал своё решение с отношением футболиста к выступлениям за национальную команду. Об этом он рассказал в эфире телеканала «России 24».

Максим Глушенков globallookpress.com

Что не устраивает Карпина

«Конкретно про Глушенкова если говорить, его на сборе не будет. 1000 раз говорил и буду повторять: за сборную должны играть те, кто этого хочет. И не на словах, а на деле это показывает», — так ответил Карпин на вопрос о том, почему Максим не был включён в заявку на игры с Узбекистаном и Венесуэлой.

При этом он назвал полузащитника «Зенита» одним из лучших, а возможно, и лучшим футболистом чемпионата России прямо сейчас.

«Ему надо продолжать показывать то, что он показывает, но, опять же, сборная — это не клуб, за сборную надо хотеть играть. Дело не в его каких-то недоработках, а в нежелании», — заявил главный тренер сборной России.

В интервью, опубликованном РФС, Карпин также отметил, что замечания футболисту высказывали партнёры по команде. Но возвращение Глушенкова на следующие сборы национальной команды он всё же не исключил.

Почему невызов Глушенкова вызвал вопросы

Как минимум из-за ударного старта сезона в РПЛ: после 13 туров у Максима 10 голов — он возглавляет гонку бомбардиров вместе с другим зенитовцем, Александром Соболевым. По данным портала Opta, в 12 матчах чемпионата Глушенков набрал 14 очков по системе гол+пас: 10 мячей и 4 результативные передачи. Среди игроков «Зенита» это лучший показатель на таком отрезке со времён Халка, набравшего 15 баллов в сезоне-2015/16.

Отец футболиста Александр Глушенков ещё 26 октября сообщил Sport24, что у сына нет травм, и отрицал конфликт с Карпиным. Причины невызова он не знал, предположив, что тренер решил проверить других игроков.

Что будет дальше

Сборная России без Максима Глушенкова проведёт два товарищеских матча на ближайшем сборе: 12 ноября встретится с Узбекистаном в Ташкенте, 17 ноября — с Венесуэлой в Краснодаре.