«ПСЖ» рассматривает полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в качестве возможного усиления в январе. По информации Sport.fr, парижане пересматривают трансферные планы после потери Хвичи Кварацхелии.

Алексей Батраков
Алексей Батраков globallookpress.com

Изначально французский клуб не рассчитывал покупать атакующего футболиста зимой. Однако грузинский вингер выбыл на длительный срок, и именно Батраков оказался среди кандидатов на переход.

Травма Хвичи меняет планы

Кварацхелия порвал переднюю крестообразную связку правого колена в октябрьском матче Лиги чемпионов с «Барселоной». «ПСЖ» подтвердил, что футболист перенёс операцию в Дохе и приступает к реабилитации: ожидается, что восстановление займёт остаток сезона.

Как пишет Sport.fr, фамилия Батракова регулярно упоминается в обсуждениях предстоящей трансферной кампании в парижском клубе. Издание оценивает отступные за Алексея примерно в €60 млн. Ранее представитель россиянина Владимир Кузьмичёв называл другую сумму — €55 млн.

При этом Батраков, очевидно, не рассматривается прямой заменой Хвиче по позиции: Sport.fr связывает возможный трансфер с необходимостью расширить варианты в атаке.

«Галатасарай» всё ещё хочет поднять цену

Стамбульский клуб по-прежнему намерен предложить россиянину улучшенный контракт. По информации турецкого журналиста Сулеймана Родопа, зарплату хотят увеличить до €5 млн в год, а отступные — до €100 млн.

Журналист Невзат Диндар со ссылкой на руководство «Галатасарая» также сообщил об интересе «ПСЖ» и желании клуба сохранить игрока.

«Наше главное желание и ожидание — чтобы Батраков оставался здесь на долгие годы», — передал Диндар позицию руководителей.

При этом 4 ноября Кузьмичёв заявлял, что переговоров о новом соглашении ещё не было. Разговоров с европейскими клубами о трансфере, по его словам, представители футболиста также не вели, хотя на прошлой неделе турецкое издание Sözcü сообщало, что российским полузащитником интересуются 10 европейских топ-клубов: в их числе назывались «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и как раз «ПСЖ».

Батраков в матче «Спортинг» — «Галатасарай»
Батраков в матче «Спортинг» — «Галатасарай» globallookpress.com

Четыре гола в четырёх матчах ЛЧ

21-летний Батраков перешёл в «Галатасарай» из «Локомотива» в августе за €25 млн. Его контракт рассчитан до лета 2031 года.

За новый клуб полузащитник провёл 12 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Четыре гола пришлись на Лигу чемпионов: россиянин отличился в трёх встречах турнира подряд — поразил ворота «Барселоны» и «Лилля», а также оформил дубль в игре со «Штутгартом».

В случае перехода в Париж Батраков станет одноклубником вратаря сборной России Матвея Сафонова.