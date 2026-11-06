«ПСЖ» рассматривает полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в качестве возможного усиления в январе. По информации Sport.fr, парижане пересматривают трансферные планы после потери Хвичи Кварацхелии.

Алексей Батраков globallookpress.com

Изначально французский клуб не рассчитывал покупать атакующего футболиста зимой. Однако грузинский вингер выбыл на длительный срок, и именно Батраков оказался среди кандидатов на переход.

Травма Хвичи меняет планы

Кварацхелия порвал переднюю крестообразную связку правого колена в октябрьском матче Лиги чемпионов с «Барселоной». «ПСЖ» подтвердил, что футболист перенёс операцию в Дохе и приступает к реабилитации: ожидается, что восстановление займёт остаток сезона.

Как пишет Sport.fr, фамилия Батракова регулярно упоминается в обсуждениях предстоящей трансферной кампании в парижском клубе. Издание оценивает отступные за Алексея примерно в €60 млн. Ранее представитель россиянина Владимир Кузьмичёв называл другую сумму — €55 млн.

При этом Батраков, очевидно, не рассматривается прямой заменой Хвиче по позиции: Sport.fr связывает возможный трансфер с необходимостью расширить варианты в атаке.

«Галатасарай» всё ещё хочет поднять цену

Стамбульский клуб по-прежнему намерен предложить россиянину улучшенный контракт. По информации турецкого журналиста Сулеймана Родопа, зарплату хотят увеличить до €5 млн в год, а отступные — до €100 млн.

Журналист Невзат Диндар со ссылкой на руководство «Галатасарая» также сообщил об интересе «ПСЖ» и желании клуба сохранить игрока.

«Наше главное желание и ожидание — чтобы Батраков оставался здесь на долгие годы», — передал Диндар позицию руководителей.

При этом 4 ноября Кузьмичёв заявлял, что переговоров о новом соглашении ещё не было. Разговоров с европейскими клубами о трансфере, по его словам, представители футболиста также не вели, хотя на прошлой неделе турецкое издание Sözcü сообщало, что российским полузащитником интересуются 10 европейских топ-клубов: в их числе назывались «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и как раз «ПСЖ».

Батраков в матче «Спортинг» — «Галатасарай» globallookpress.com

Четыре гола в четырёх матчах ЛЧ

21-летний Батраков перешёл в «Галатасарай» из «Локомотива» в августе за €25 млн. Его контракт рассчитан до лета 2031 года.

За новый клуб полузащитник провёл 12 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Четыре гола пришлись на Лигу чемпионов: россиянин отличился в трёх встречах турнира подряд — поразил ворота «Барселоны» и «Лилля», а также оформил дубль в игре со «Штутгартом».

В случае перехода в Париж Батраков станет одноклубником вратаря сборной России Матвея Сафонова.