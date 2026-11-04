Испанская «Барселона» договорилась о продлении контракта с одним из своих лидеров Рафиньей, сообщает сайт блауграны. Церемония подписания нового соглашения пройдет с участием президента клуба Жоана Лапорты 5 ноября в 12:00 (мск).

Карьера Рафиньи в «Барселоне»

Бразильский полузащитник пришел в каталонский клуб в 2022 году из «Лидса» за 58 млн евро и постепенно превратился из игрока замены, чьё будущее в клубе было под вопросом, до капитана и ключевой фигуры в атаке.

В свой первый сезон 2022/23 Рафинья забил за «Барселону» 10 мячей и сделал 12 ассистов. На следующий год у него все те же 10 голов и 13 результативных передач. Но начиная с сезона 2024/25, который стал прорывным в его карьере, ситуация кардинально изменилась.

Рафинья забивает 34 мяча и отдает 26 ассистов в 57 проведенных матчах сезона и становится настоящим кумиром болельщиков. В минувшем сезоне у него 22 гола и 8 результативных передач в 33 встречах, а главным тренером становится Ханс‑Дитер Флик.

Рафинья и Ханси Флик globallookpress.com

Именно немецкий специалист придумывает для Рафиньи новую роль, переделав его из вингера и «десятки» в центрального нападающего. После этого он забил 19 голов в 13 матчах во всех турнирах и возглавляет гонку бомбардиров Ла Лиги в сезоне 2026/27.

Рекорды Рафиньи в «Барселоне»

В ноябре 2026 года, оформив дубль в матче с «Астон Виллой», Рафинья довёл общее число голов за «Барселону» до 94, сравнявшись с великим Роналдиньо (справедливости ради, бразилец провёл на 17 матчей меньше — 190 против 207 у своего соотечественника).

В Лиге чемпионов он с 23 голами делит третье место в истории клуба с Левандовским, уступая только Месси и Суаресу. За время игры в составе «Барселоны» Рафинья завоевал 7 трофеев, включая три титула Ла Лиги (2022/23, 2024/25, 2025/26) и несколько Суперкубков Испании.

Сейчас Transfermarkt оценивает Рафинью в 70 млн евро, а сам он неоднократно говорил, что мечтает завершить карьеру в «Барселоне».