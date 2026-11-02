Полузащитник мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе, вероятно, не сможет принять участие в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

Майкл Олисе globallookpress.com

По информации L'Equipe, 24-летний француз получил повреждение колена в недавней встрече с дортмундской «Боруссией». Из-за этой травмы футболист рискует пропустить предстоящую игру с «матрасниками».

В ближайшее время Олисе должен пройти медицинское обследование. По его итогам станет понятно, насколько серьёзно повреждение и сможет ли полузащитник отправиться с командой в Мадрид.

Напомним, после трёх туров общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» под руководством Венсана Компани набрала пять очков.