Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов рассматривается в качестве возможного преемника Михаила Галактионова на посту наставника московского «Локомотива».

Станислав Черчесов globallookpress.com

По информации Rusfootball, представители «железнодорожников» уже провели предварительные переговоры с опытным специалистом. Черчесов входит в число кандидатов на должность главного тренера столичного клуба.

В настоящее время команду возглавляет Михаил Галактионов, однако последние результаты «Локомотива» вызывают вопросы. В матче 13-го тура РПЛ москвичи на домашнем поле потерпели крупное поражение от «Спартака» со счётом 0:4.

После 13 туров чемпионата «железнодорожники» набрали 11 очков и располагаются на предпоследней строчке турнирной таблицы.