После назначения Ролана Гусева главным тренером грозненского «Ахмата» его помощниками в новом клубе станут два специалиста.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Ролан Гусев на общекомандном собрании представил команде свой тренерский штаб. В тренерский штаб Ролана Александровича вошли старший тренер Роман Шаронов и тренер по физической подготовке Агустин Киильяборда», — говорится в сообщении в телеграм‑канале клуба.

Шаронов и Киильяборда уже имели опыт работы с Гусевым, когда он возглавлял московское «Динамо».

После 13 туров «Ахмат» находится в зоне прямого вылета в таблице РПЛ, имея в активе 11 очков. Ранее клубом руководил Станислав Черчесов.