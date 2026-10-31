Вратарь «Родины» Сергей Волков прокомментировал победу команды над «Краснодаром» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ.

Сергей Волков ФК «Родина»

«Хороший и закономерный результат. Создали больше моментов. Мы старались играть от себя. Классно, что быстро забили, потом второй. После этого не дали ничего создать сопернику.

Обыграли "Зенит" и "Краснодар"? "Факел" еще обыграли. Мы либо там, либо там. Но так кончено, в курсе. Мы много работаем. Сейчас стали увереннее играть в обороне, стало меньше потерь, поэтому надеюсь, что дальше мы будем только прогрессировать,», — цитирует Волкова «Матч ТВ».

«Родина» набрала 12 очков и занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.