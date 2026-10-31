«Рома» набрала 24 очка и закрепилась на третьей строчке в Серии А, «Удинезе» опустился на 19-е место в турнирной таблице.

Забитыми мячами у победителей отметились Брайан Кристанте (10'), Рикардо Мора (31'), Дойнелл Мален (33'), Эван Н'Дика (31') и Даниэле Гиларди (31'). У хозяев голы на свой счет записали Николо Дзаньоло (50') и Маттео Пальма (50').

«Рома» на выезде обыграла «Удинезе» в матче 10-го тура Серии А — 5:2.

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