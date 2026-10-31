«Рома» на выезде обыграла «Удинезе» в матче 10-го тура Серии А — 5:2.
Забитыми мячами у победителей отметились Брайан Кристанте (10'), Рикардо Мора (31'), Дойнелл Мален (33'), Эван Н'Дика (31') и Даниэле Гиларди (31'). У хозяев голы на свой счет записали Николо Дзаньоло (50') и Маттео Пальма (50').
Результат матча
УдинезеУдине2:5РомаРим
0:1 Бриан Кристанте 10' 0:2 Родригу Мора 31' 0:3 Дониелл Мален 34' 0:4 Эван Н'Дика 37' 1:4 Николо Дзаньоло 50' 2:4 Маттео Пальма 78' 2:5 Даниэле Гиларди 90+2'
Удинезе: Мадука Окойе, Джеймс Абанква, Кристиан Кабазель, Маттео Пальма, Мергим Войвода, Йеспер Карлстрём (Juan Arizala 82'), Леннон Миллер, Ассан Камара (Лазар Йованович 82'), Николо Дзаньоло (Якуб Пётровский 67'), Юрген Эккеленкамп (Георгий Чакветадзе 56'), Кинан Дэвис (Унаи Гомес 56')
Рома: Пьерлуиджи Голлини, Науэль Молина, Марио Эрмосо (Константинос Кульеракис 84'), Эван Н'Дика, Даниэле Гиларди, Родригу Мора (Сантьяго Кастро 59'), Матиас Соуле (Девин Ренс 79'), Уэсли Франса (Джанлука Манчини 79'), Бриан Кристанте, Мартен де Рон, Дониелл Мален (Никколо Писилли 59')
Жёлтые карточки: Леннон Миллер 23' — Бриан Кристанте 60'
«Рома» набрала 24 очка и закрепилась на третьей строчке в Серии А, «Удинезе» опустился на 19-е место в турнирной таблице.