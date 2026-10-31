В матче 9-го тура чемпионата Англии « Тоттенхэм » в родных стенах победил « Кристал Пэлас » со счетом 2:0.
Открыл счет в этой игре Арчи Грей на 25-й минуте, а Ян Паул ван Хекке на 73-й минуте установил окончательный результат на табло.
Отметим, что гости с 13-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Жана-Филипа Матеты.
Результат матча
ТоттенхэмЛондон2:0Кристал ПэласЛондон
1:0 Арчи Грей 25' 2:0 Ян Паул ван Хекке 73'
Тоттенхэм: Антонин Кински, Ян Паул ван Хекке, Микки ван де Вен, Эндрю Робертсон (Дестини Удоджи 77'), Арчи Грей (Педро Порро 46'), Сандро Тонали, Матеуш Фернандеш, Мохаммед Кудус, Омар Мармуш (Деян Кулушевски 77'), Матис Тель (Luca Williams-Barnet 88'), Доминик Соланке (Конор Галлахер 66')
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Оскар Мингуэза (Эдвард Нкетиа 60'), Жейде Канво, Аксель Дисаси, Крис Ричардс, Даити Камада (Хефферсон Лерма 88'), Адам Уортон (Уилл Хьюз 88'), Жан-Филипп Матета, Ереми Пино (Анан Халаили 60'), Дуайт Макнил (Дарио Осорио 77')
Жёлтые карточки: Арчи Грей 15' — Оскар Мингуэза 53'
Красная карточка: Жан-Филипп Матета 13' (Кристал Пэлас)
«Тоттенхэм» смог набрать 12 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» (7) — 18-й.