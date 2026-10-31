В матче 9-го тура чемпионата Англии « Тоттенхэм » в родных стенах победил « Кристал Пэлас » со счетом 2:0.

Открыл счет в этой игре Арчи Грей на 25-й минуте, а Ян Паул ван Хекке на 73-й минуте установил окончательный результат на табло.

Отметим, что гости с 13-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Жана-Филипа Матеты.

Результат матча Тоттенхэм Лондон 2:0 Кристал Пэлас Лондон 1:0 Арчи Грей 25' 2:0 Ян Паул ван Хекке 73' Тоттенхэм: Антонин Кински, Ян Паул ван Хекке, Микки ван де Вен, Эндрю Робертсон ( Дестини Удоджи 77' ), Арчи Грей ( Педро Порро 46' ), Сандро Тонали, Матеуш Фернандеш, Мохаммед Кудус, Омар Мармуш ( Деян Кулушевски 77' ), Матис Тель ( Luca Williams-Barnet 88' ), Доминик Соланке ( Конор Галлахер 66' ) Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Оскар Мингуэза ( Эдвард Нкетиа 60' ), Жейде Канво, Аксель Дисаси, Крис Ричардс, Даити Камада ( Хефферсон Лерма 88' ), Адам Уортон ( Уилл Хьюз 88' ), Жан-Филипп Матета, Ереми Пино ( Анан Халаили 60' ), Дуайт Макнил ( Дарио Осорио 77' ) Жёлтые карточки: Арчи Грей 15' — Оскар Мингуэза 53' Красная карточка: Жан-Филипп Матета 13' (Кристал Пэлас)

Статистика матча 8 Удары в створ 1 11 Удары мимо 0 79 Владение мячом 21 17 Угловые удары 0 2 Офсайды 1 8 Фолы 10

«Тоттенхэм» смог набрать 12 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» (7) — 18-й.