Московский «Велес» и костромской «Спартак» сыграли вничью в матче 16-го тура Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Гости вышли вперед уже в начале встречи. На 12-й минуте счет в матче открыл защитник костромского «Спартака» Надер Мохаммади. «Велес» отыгрался во втором тайме. На 54-й минуте точным ударом отличился нападающий хозяев Карим Гираев. Красных карточек в игре зафиксировано не было.

Статистика матча 5 Удары в створ 3 10 Удары мимо 4 63% Владение мячом 37% 8 Угловые удары 3

После этой ничьей обе команды набрали по 28 очков. «Велес» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Костромской «Спартак» уступает москвичам по дополнительным показателям и занимает шестое место.