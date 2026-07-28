Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев считает, что у бывшего капитана «быков» Эдуарда Сперцяна есть хорошие шансы перебраться из Саудовской Аравии в один из клубов ведущих европейских чемпионатов.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Тяжело оценивать, потому что меня долго не было в России. Раз руководство "Краснодара" приняло такое предложение, то можно считать, что и для Эдуарда это хорошо. На данном этапе чемпионат Саудовской Аравии конкурентоспособный, кроме того, "Аль‑Ахли" — хороший клуб.

Думаю, из всех арабских стран и азиатских чемпионатов Саудовская Аравия на первом месте, лучшая лига. У Сперцяна хороший шанс оттуда уехать на повышение.

Из Саудовской Аравии футболисты уезжают во многие хорошие клубы. Потому что уровень их лиги очень неплохой», — сказал Оздоев «Матч ТВ».

26‑летний Сперцян стал футболистом «Аль‑Ахли» 7 июля. До этого он всю карьеру провёл в «Краснодаре».