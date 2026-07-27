«Бешикташ» может уже сегодня официально объявить о подписании египетского вингера Мохамеда Салаха. Об этом сообщил турецкий журналист Атакан Курт в социальной сети X.

Мохамед Салах globallookpress.com

По данным источника, стамбульский клуб завершил все приготовления к оформлению трансфера. Сообщается, что уже изготовлены игровые футболки с фамилией Салаха, а также согласованы все организационные детали.

Если информация подтвердится, о переходе будет объявлено в ближайшее время. После официального подтверждения «Бешикташ» намерен организовать для футболиста торжественную встречу в аэропорту, а затем провести церемонию подписания контракта на домашнем стадионе клуба.

Ранее турецкие СМИ неоднократно сообщали, что «Бешикташ» рассматривает Мохамеда Салаха в качестве главной трансферной цели нынешнего лета и активно работает над его приглашением.