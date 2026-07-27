Полузащитник Джамал Мусиала не собирается покидать «Баварию» в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Джамал Мусиала globallookpress.com

По информации источника, 23-летний немецкий хавбек намерен продолжить карьеру в мюнхенском клубе и сосредоточен на том, чтобы успешно провести новый сезон после тяжелого периода, связанного с травмой. В «Баварии» также полностью доверяют футболисту и рассчитывают на него в будущем.

Ранее сообщалось, что в июле 2026 года Мусиала перенес дополнительную операцию — врачи удалили металлическую пластину, установленную после серьезного повреждения стопы, которое он получил год назад в матче против «ПСЖ» на клубном чемпионате мира. По прогнозам, полузащитник сможет вернуться на поле к матчу за Суперкубок Германии, который состоится 22 августа.

Мусиала выступает за «Баварию» с лета 2020 года, а его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.