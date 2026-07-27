Юный фланговый нападающий «Пари Сен-Жермен» Ибрагим Мбайе привлек внимание сразу нескольких ведущих клубов Европы, сообщает авторитетное французское издание RMC Sport.

Ибрагим Мбайе globallookpress.com

В услугах 18-летнего футболиста предметно заинтересованы английские гранды «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», которые внимательно следят за развитием игрока. Помимо тройки лидеров АПЛ, шорт-лист претендентов на перспективного вингера пополнили лондонский «Тоттенхэм», леверкузенский «Байер» и дортмундская «Боруссия».

Руководство парижского клуба осведомлено о высоком спросе на своего воспитанника и уже обозначило стартовую финансовую планку: «ПСЖ» согласится отпустить Мбайе только в случае предложения в размере не менее 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне французский вингер сумел закрепиться в основной обойме парижан, отыграв 24 матча в Лиге 1, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.