Мадридский «Реал» согласовал условия перехода флангового нападающего немецкого «РБ Лейпциг» Яна Диоманде, за которого заплатит фиксированную сумму в размере 115–120 миллионов евро.

Ян Диоманде globallookpress.com

Как сообщает авторитетное издание ESPN, с учетом всех предусмотренных бонусных выплат итоговая стоимость трансфера 19-летнего ивуарийца может вырасти до 135 миллионов евро.

В случае активации всех бонусов и достижения указанной отметки, Диоманде официально станет самым дорогим футболистом в истории мадридского клуба. Напомним, ранее руководство «РБ Лейпциг» отклонило стартовое предложение испанцев в 100 миллионов евро, затребовав за своего ключевого игрока исключительно высокую компенсацию.

В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги вингер продемонстрировал яркую игру, приняв участие в 33 матчах, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и отметился 8 результативными передачами.