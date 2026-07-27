Тренер вратарей московского ЦСКА Дмитрий Крамаренко сообщил, что капитан армейцев Игорь Акинфеев в ближайшее время должен приступить к тренировкам.

Игорь Акинфеев globallookpress.com

«Он восстанавливается. Дай бог, всё пройдёт удачно. Сейчас время реабилитации, с каждым днём всё лучше и лучше. Надеемся, в ближайшем будущем начнёт уже тренироваться», — сказал Крамаренко в эфире «Матч ТВ».

Акинфеев получил травму в конце прошлого сезона и до сих пор не восстановился. В настоящее время первым номером ЦСКА является Владислав Тороп.

В первом туре армейцы выиграли на своём поле у «Балтики» (2:1). Следующий матч команда проведёт 1 августа дома с «Крыльями Советов».