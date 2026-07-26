Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает издание The National. Испанский гранд может выставить 26-летнего футболиста на трансфер, чтобы освободить бюджет для подписания хавбека «Манчестер Сити» Родри.

Орельен Тчуамени globallookpress.com

По информации источника, сам Тчуамени полностью удовлетворен своим положением в Мадриде, однако готов рассмотреть вариант с переходом в стан «красных дьяволов», если руководство «королевского клуба» примет решение о его продаже. При этом главными препятствиями для осуществления сделки могут стать высокая запрашиваемая стоимость игрока и его требования по заработной плате.

В минувшем сезоне французский полузащитник являлся игроком основы, приняв участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующий контракт Тчуамени со «сливочными» рассчитано до лета 2028 года.