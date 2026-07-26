Защитник «Родины» Артем Сокол поделился мыслями после поражения команды от «Спартака» (0:3) в матче 1-го тура РПЛ.

Артем Сокол globallookpress.com

«Первая игра, тяжело что-то выделить. Врываемся в РПЛ. Счет 0:3, но положительные моменты есть.

Ощущения от игры против родной команды? Классно играть на таком стадионе, тем более против "Спартака". Болельщиков много — мурашки по коже, когда выходил на поле. Не могу сказать, что матч был принципиальным, но хочется хорошо играть против красно-белых», — цитирует Сокола «Советский спорт».

«Родина» сыграет в следующем туре РПЛ сыграет против «Ростова» на своем поле 31 июля.

По итогам прошлого сезона «Родина» стала победительницей Первой лиги и впервые в своей истории вышла в РПЛ.