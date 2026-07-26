Это первая победа команды Игоря Осинькина в сезоне. Теперь «Сочи» с 4 очками занимает 8-ю строчку. «Арсенал» (3 очка) — 14-й.

Также отличились Павел Мелёшин на 27-й минуте и Захар Фёдоров на 82-й.

В третьем туре Первой лиги «Сочи» разгромил на своём поле тульский «Арсенал» со счётом 5:0.

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