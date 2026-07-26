В третьем туре Первой лиги «Сочи» разгромил на своём поле тульский «Арсенал» со счётом 5:0.
Главным героем встречи стал нападающий хозяев Михаил Игнатов, оформивший хет-трик.
Также отличились Павел Мелёшин на 27-й минуте и Захар Фёдоров на 82-й.
Результат матча
СочиСочи5:0Арсенал ТулаТула
1:0 Захар Федоров 82'
Сочи: Руслан Литвинов, Марсело Алвес, Degtev, Soldatenkov, Magal, Makarchuk, Osipov, Zaika, Ignatov, Kuzmin, Meleshin
Арсенал Тула: Бутта Магомедов, Melikhov, Penchikov, Karmaev, Krashevskiy, Gotsuk, Enin, Razdorskikh, Gorbunov, Davidyan, Plotnikov
Жёлтая карточка: Shramko D. 53' (Арсенал Тула)
Это первая победа команды Игоря Осинькина в сезоне. Теперь «Сочи» с 4 очками занимает 8-ю строчку. «Арсенал» (3 очка) — 14-й.