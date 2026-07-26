В третьем туре Первой лиги «Сочи» разгромил на своём поле тульский «Арсенал» со счётом 5:0.

Михаил Игнатов
Михаил Игнатов globallookpress.com

Главным героем встречи стал нападающий хозяев Михаил Игнатов, оформивший хет-трик.

Также отличились Павел Мелёшин на 27-й минуте и Захар Фёдоров на 82-й.

Результат матча

СочиСочиСочи5:0Арсенал ТулаАрсенал ТулаТула
1:0 Захар Федоров 82'
Сочи:  Руслан Литвинов,  Марсело Алвес,  Degtev,  Soldatenkov,  Magal,  Makarchuk,  Osipov,  Zaika,  Ignatov,  Kuzmin,  Meleshin
Арсенал Тула:  Бутта Магомедов,  Melikhov,  Penchikov,  Karmaev,  Krashevskiy,  Gotsuk,  Enin,  Razdorskikh,  Gorbunov,  Davidyan,  Plotnikov
Жёлтая карточка:  Shramko D. 53' (Арсенал Тула)

Это первая победа команды Игоря Осинькина в сезоне. Теперь «Сочи» с 4 очками занимает 8-ю строчку. «Арсенал» (3 очка) — 14-й.