Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что у его бывшей команды слишком короткая скамейка запасных, чтобы решать серьёзные задачи в новом сезоне.

Дмитрий Сенников globallookpress.com

«Есть тревога за "Локомотив", потому что ему нужно ещё набирать минимум 3–4 квалифицированных футболиста, которые были бы готовы выйти на замену. Вдруг у кого‑то травмы, карточки? А ведь шесть игр в Кубке, да ещё и 17 в чемпионате до перерыва. Но я всё равно верю в команду. Команда может войти в топ‑3, но не должна быть ниже шестёрки», — сказал Сенников в эфире «Матч Премьер».

В первом туре РПЛ железнодорожники принимают «Ахмат». Матч пройдёт 26 июля в 17:00 (мск).