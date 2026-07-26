Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников высказался о перспективах «Краснодара» в новом сезоне РПЛ после ухода Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«"Быки" перестроятся, команда опытная и стабильная. У них есть замены, ничего страшного не произойдет. На первое время они закроют позиции Сперцяна и Кордобы. Отсутствие Эдуарда даже больше может повлиять на результаты, чем отсутствие Кордобы. Джон — зависимый от команды футболист, хоть и может что‑то сделать в одиночку, а от Сперцяна было больше конструктива. Но у "Краснодара" есть хорошие легионеры и русские парни в центре поля, которые могут его заменить», — цитирует Сенников «Матч ТВ».

Нападающий «быков» Джон Кордоба будучи в расположении сборной Колумбии на ЧМ‑2026 получил травму приводящей мышцы.

«Краснодар» сыграет на выезде с казанским «Рубином» в первом туре чемпионата России сегодня, 26 июля.