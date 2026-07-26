Защитник «Спартака» Виктор Парада поделился эмоциями от дебюта в РПЛ после победы над «Родиной» (3:0) в матче первого тура.

Виктор Парада — защитник «Спартака» globallookpress.com

Игрок обороны вышел в стартовом составе «красно-белых», провел на поле 63 минуты и не отметился результативными действиями.

«Очень рад быть в команде. Я здесь две недели, мне всё очень нравится. Я понимаю, что хочет от меня тренер.

Стадион великолепный, очень большой, рад играть с таким количеством болельщиков и атмосферой. Надеюсь, всегда будем играть так же хорошо», — передает слова Парады Чемпионат.

В следующем поединке РПЛ «Спартак» сыграет против «Ахмата» 2-го августа.