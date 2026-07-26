Саудовский «Аль‑Хиляль» намерен усилить свой состав вингером «Баварии» Луисом Диасом, информирует издание Goal.com.

Луис Диас globallookpress.com

По данным источника, клуб готовит предложение в размере 100–130 миллионов евро, а также контракт с зарплатой 25 млн евро в год.

Если сделка состоится, «Аль‑Хиляль» установит новый рекорд по сумме трансфера для чемпионата Саудовской Аравии. Сейчас рекорд принадлежит Неймару — за него в 2023 году было заплачено около 90 млн евро.

Перед началом сезона владельцы «Аль‑Хиляль» выделили на трансферные расходы 300 млн евро.