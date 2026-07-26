Каталонская «Барселона» не намерена подписывать центрального защитника Бильбао и сборной Испании Эмерика Лапорта, сообщает Mundo Deportivo.

Эмерик Ляпорт globallookpress.com

32-летний футболист лично предложил свои услуги каталонцам во время ЧМ-2026, однако руководство сине-гранатовых исключило его приглашение в текущее трансферное окно. Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик считает линию обороны полностью укомплектованной.

Специалист доверяет молодому Жерару Мартину, а также рассчитывает на Эрика Гарсию, Андреаса Кристенсена, Рональда Араухо, Жюля Кунде и воспитанника академии Альваро Кортеса. Кроме того, контракт Лапорта с «Атлетиком» рассчитан до лета 2028 года и не содержит фиксированной суммы отступных, что потребовало бы от «Барсы» сложных прямых переговоров с басками.

Боссы каталонского клуба приняли решение полностью отказаться от этой идеи, чтобы не провоцировать новый виток напряжения в отношениях с «Атлетиком» после затяжных трансферных скандалов вокруг Нико Уильямса в 2024 и 2025 годах. Напомним, Лапорт вернулся в Бильбао из саудовского «Аль-Насра» в сентябре 2025 года.