«Ювентус» активно ведет переговоры о подписании нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло-Муани. Как сообщалось ранее, парижский клуб не принял первоначальное предложение туринцев в 30 миллионов евро.

После этого глава «Ювентуса» Джованни Карневали подчеркнул, что запрашиваемая сумма в 45 миллионов евро кажется ему слишком высокой. Он отметил, что если соглашение не будет достигнуто, клуб рассмотрит возможность поиска другого игрока.

Тем не менее, по информации Corriere dello Sport, переговоры между сторонами продолжаются, и есть вероятность, что сделка будет заключена до конца месяца. Сам футболист получил от «Ювентуса» предложение о корректировке последнего предложения, которое превышает 40 миллионов евро с учётом бонусов.

Сейчас «Ювентус» занимается детализацией переменной части сделки и обсуждает процент от возможной будущей перепродажи игрока. Итальянский клуб находится в выгодном положении благодаря опыту и контактам с нападающим, который ранее выступал за них.