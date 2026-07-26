Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о перспективах красно-синих в новом сезоне РПЛ.

Лусиано Гонду globallookpress.com

«Армейцы потеряли концентрацию, не до конца отработали эпизод, "Балтика" очень эффективно использует стандартные положения. Поэтому здесь не доработали, вследствие чего и пропустили гол.

Что касается остального, то на сегодняшний день результат матча превалирует над всем остальным. Одержана победа, заработаны три очка. ЦСКА, можно сказать, хорошо начал чемпионат.

Если до закрытия трансферного окна они не найдут забивного центрфорварда, то будет сложно бороться даже за место в тройке», — цитирует Хомуху «Матч ТВ».

В матче первого тура чемпионата России армейцы одержали волевую победу над «Балтикой» со счетом 2:1. Следующий матч подопечные Дмитрия Игдисамова проведут дома против «Крыльев Советов».