«Фулхэм» планирует приобрести нападающего «Реала» Гонсало Гарсию. Новый главный тренер клуба Альваро Арбелоа заинтересован в этом футболисте.

Гонсало Гарсия globallookpress.com

Испанский специалист, ранее сотрудничавший с Гарсией в Мадриде, хочет видеть его в составе своей команды. Об этом рассказал журналист Маттео Моретто, опубликовавший информацию в социальных сетях. По данным испанских СМИ, «Реал» намерен рассмотреть возможность продажи игрока.

В сезоне 2025/2026 Гонсало Гарсия провел 39 матчей за основную команду «Реала» во всех турнирах, забив восемь голов и отдав три результативные передачи.